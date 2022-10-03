Hamilton, 2023 için FIA'ya değişiklik çağrısında bulundu

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Öngörülebilirlik hissini ortadan kaldırmak için son sezonlarda Formula 1'e birkaç adım atıldı.

Yapılan en büyük girişimler arasında, her takımın bir sezonda harcayabileceklerini sınırlamak için 2021'den itibaren yürürlüğe giren 145 milyon dolarlık bütçe, 2022 sezonunda 140 milyon dolara düşürüldü. 2023 için de aynı seviyede bütçe düşünülüyor.

Ayrıca, izin verilen rüzgar tüneli süresine, Takımların Üreticiler sıralamasında nerede bitirdiğine bağlı olarak kayan bir ölçek uygulandı, ancak en büyük değişiklik, 2022 için tamamen yeni teknik düzenlemelerin kullanıma sunulmasıyla gerçekleşti ve grid genelinde yeni zorluklar yaratıldı.

Yeni araçlar, daha az yenilik yapma özgürlüğü sunacak şekilde tasarlandı. Ana hedeflerden ödün vermeyerek geçiş yapmayı kolaylaştırmak amaçlandı.

Ne yazık ki 2022 sezonu, bu sezon şimdiye kadarki 17 Grand Prix galibiyetinin tamamını Red Bull ve Ferrari'nin elde etmesiyle, öngörülemezlik açısından bir geri adım olduğunu kanıtladı.

Ancak Hamilton, 2022'yi bu açıdan FIA ve Formula 1 için bir başarısızlık olarak görse de, 2023 için gridi daha da yakınlaştırmaya yönelik çabaların devam etmesini umuyor.

Sky Sports F1 tarafından, bu kurallar bunun için tasarlandığından, kuralların sıkılaşabileceği konusunda iyimser olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Evet, bunu yapmaları gerekiyordu, ancak elde edilmesi gereken başarı sağlanamadı.

"Yani evet, bunda başarısız olduk."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak bir kez başarısız olduğunuzda, bir kez daha denediğinizde ve ikinci kez başarısız olduğunuzda ve denemeye devam ettiğinizde bu kötü bir durum olur. Umarım tüm takımları birbirine yakınlaştırmak ve yarış alanında daha iyi kalite yaratmak için daha fazla değişiklik yapılır."

"Umudum, daha iyi yarışabilmemiz ve daha fazla geçiş yapabilmemiz için daha yakın olmamız. Red Bull bu yıl bizden çok uzaklaştı. Harika bir iş çıkardılar.” dedi.

Hamilton, Max Verstappen'in şampiyonluğu erken elde etmesinin taraftarlar tarafından hayal kırıklığı yaşatacağını söyledi.

"Taraftarlar için üzülüyorum çünkü geçen seneyle kıyasladığımızda, bu sene o kadar heyecanlı geçmiyor."

"O yüzden, şampiyonluğun erkenden ilan edilmesi hiç eğlenceli değil. Ben de bunu yaşamıştım, Meksika yarışında şampiyon olmuştum. Bireysel olarak harika bir olay ama spor için değil."

"Şampiyonluk savaşlarının gelecekte daha iyi olmasını umuyorum." dedi.