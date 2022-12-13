Hamilton 2022'nin en şıkları listesinde yer aldı
Lewis Hamilton, Rihanna ve Kraliçe II. Elizabeth ile birlikte gezegendeki en şık 93 kişiden biri olarak seçildi.
Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, pistte zorlu bir yıl geçirmiş ve F1 kariyerinde ilk kez bir sezonu pole pozisyonu veya galibiyet alamadan kapatmış olsa da; 22 yarış hafta sonu boyunca padoktaki stilinden ödün vermedi.
Hamilton'ın moda sevgisi, sürekli olarak moda defilelerine katılmasından anlaşılıyor. Mercedes pilotunun son katıldığı etkinlik, Mısır'daki Dior etkinliğiydi.
Mercedes pilotu, New York Times'ın listesinde yer alan F1 padoğundaki tek kişi.
Yılın en şık 93 kişisi arasında 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth de yer alıyor.
Listedeki diğer isimler arasında şarkıcı Rihanna, tenis yıldızı Serena Williams ve aktör Brad Pitt yer alıyor.
Hamilton'ın 2018'den beri ABD'li tasarımcı Tommy Hilfiger ile birkaç koleksiyon yayınladığı da biliniyor.
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