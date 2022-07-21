Hamilton: "2022'de yaşadığımız zorluklardan 'değerli dersler' aldık"

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Mercedes, 2022'ye Markalar Şampiyonluğu serisini devam ettirme hedefiyle girmişti ancak kendisini Ferrari ve Red Bull'la düzenli bir şekilde mücadele etmek zorlanırken buldu.

Bu yılki teknik regülasyonlar dalgalanma adı verilen aerodinamik döngünün geri gelmesine neden oldu ve Mercedes, bu sorundan en çok etkilenen ekiplerden biriydi.

Bu sorun, Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ın bu sezon sadece birkaç kez podyuma çıkabilmesine neden oldu ve iki Mercedes pilotu da 3. sıradan daha iyisini elde edemedi.

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hamilton, Mercedes'in bu sezon yarış kazanabilecek bir seviyeye döneceğine inandığını tekrar belirtti.

7 kez dünya şampiyonu, "Mercedes'in içerisinde bulunduğu yolculuk hakkında daha çok düşünmek istediğini" söylerken; Mercedes'in bu yıl yaşadığı zorlukların onları gelecekte daha güçlü yapacağına inanıyor.

Hamilton, "İstediğimiz yerde başlayamadık. Gelişim gösterdik ve biraz istikrarlı olmaya başladık. Takımdaki bir kişi dahi vazgeçmedi ve zorlamaya devam ettik. Gösterdiğimiz gelişimle ve tecrübelerimizle gurur duyuyorum

"Sezona girdiğimizde, tam da isteyeceğiniz gibi değildi. Ancak kesinlikle hepimiz için değerli bir ders ve tecrübe oldu."

"Bence birçok alanda kılıçlarımızı keskinleştirdik. Olmayı hak ettiğimizi hissettiğimiz yere geri döndüğümüzde, bu tecrübelerin değerini daha iyi anlayacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese

Mercedes, son haftalarda araçtan daha çok performans çıkarmayı başarıyor ve Red Bull takım patronu Christian Horner da dahil olmak üzere birçok kişi, Mercedes'in bu hafta sonu tümseksiz Paul Ricard Pisti'nde hızlı olmasını bekliyor.

Hamilton, "bu hafta sonundan ne beklemesi gerektiğini bilmese de" takımın ileri doğru bir adım daha atabilmesini umuyor.

"Elbette her hafta sonu gelişmeyi umuyoruz. Bu hafta sonu ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Sürekli olarak araçta değişiklikler yapıyoruz. Bu hafta sonu bizi ileri taşıyabilecek bir şey bulabilmeyi umuyorum."

"Genel olarak, burası bizim için iyi bir yer oldu. Umarım bu hafta sonu da iyi olur."