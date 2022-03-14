Hamilton, 2022'de farklı bir soyadıyla yarışabilir!

37 yaşındaki pilot, adını değiştirme sürecinde olduğunu ve bu sürecin yakında tamamlanacağını söyledi.

Hamilton, kariyerine başladığından beri babası Anthony'nin soyadıyla yarışıyor ancak anlaşıldığı kadarıyla bu isim değişmek üzere.

Mercedes pilotu, çocuklar babanın ismini taşırken, evliliğin kadının soyadının devam etmesini neden engellediğini anlamadığını açıkladı.

Bahreyn'deki ilk yarış öncesi konuşan Hamilton, ailenin iki tarafındaki gururun bu değişikliği yapmasını istemesine neden olduğunu söyledi.

Hamilton, "Sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak ailem için dünyalara bedel olur. Bunu bilmek benim için çok değerli. Hamilton soyadımdan gerçekten gurur duyuyorum."

"Hiçbiriniz annemin soyadının Larbalestier olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ama bunu adıma eklemek üzereyim."

"İnsanlar evlendiğinde kadının soyadını kaybetmesini anlamıyorum."

"Hamilton isminin ardında annemin adının yer almasını istiyorum. Umuyorum ki yakında olacak. Bu hafta sonu değil ama üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Hamilton'ın annesi Carmen Larbalestier, İngiliz pilotun kariyeri boyunca birçok yarışa katıldı ve Aralık ayında oğlunun şövalye ilan edildiği Windsor Şatosu'ndaki törende yanına yer aldı. Hamilton'ın annesi ve babası Anthony Hamilton, kendisi çocukken ayrıldılar.