Hamilton: "2022, takım olarak egolarımızı yıkmakla ilgiliydi"

Hamilton'ın sekiz yıl üst üste şampiyonluk mücadelesi verdiği ve Mercedes'in 2014'ten itibaren tüm Takımlar Şampiyonluğunu kazandığı dominant dönem, takımın yeni düzenlemelerle mücadele etmesiyle birlikte bu yıl sona erdi. Sezona orta sıralarda başlayan Mercedes için sezonun en iyi sonucu, Brezilya'da elde ettikleri 1-2. sıraydı. Ancak Hamilton, bu zorlukların iyi yanları olduğunu söylüyor.

Hamilton, “Kesinlikle etkileyiciydi."

“Bunu yapabileceğimizi her zaman biliyordum. Sonunda oraya ulaşacağımızdan hiç şüphe duymadım, ancak bu yıl çok fazla deneme-yanılma ve çok fazla başarısızlık vardı. Güncellemeler getirip farklı şeyler denediğimiz ancak işe yaramadığı zamanlar oldu. Pek çok şey denedim ve pek çok kez başarısız oldum ama bu sayede öğreniyor ve büyüyorsunuz."

“Bu yıl bununla ilgiliydi: Başarısızlık, egoları yıkmak, ilişkilerimizi ve iletişimimizi güçlendirmek. Bu açıdan bakıldığında gerçekten güçlendirici oldu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, is retired to the garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images