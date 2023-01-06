Hamilton: "2022, takım olarak egolarımızı yıkmakla ilgiliydi"
Lewis Hamilton'a göre Mercedes, egolarını bir kenara bırakarak 2022'de başarısızlıkla nasıl 'başa çıkacağını' öğrendi.
Hamilton'ın sekiz yıl üst üste şampiyonluk mücadelesi verdiği ve Mercedes'in 2014'ten itibaren tüm Takımlar Şampiyonluğunu kazandığı dominant dönem, takımın yeni düzenlemelerle mücadele etmesiyle birlikte bu yıl sona erdi. Sezona orta sıralarda başlayan Mercedes için sezonun en iyi sonucu, Brezilya'da elde ettikleri 1-2. sıraydı. Ancak Hamilton, bu zorlukların iyi yanları olduğunu söylüyor.
Hamilton, “Kesinlikle etkileyiciydi."
“Bunu yapabileceğimizi her zaman biliyordum. Sonunda oraya ulaşacağımızdan hiç şüphe duymadım, ancak bu yıl çok fazla deneme-yanılma ve çok fazla başarısızlık vardı. Güncellemeler getirip farklı şeyler denediğimiz ancak işe yaramadığı zamanlar oldu. Pek çok şey denedim ve pek çok kez başarısız oldum ama bu sayede öğreniyor ve büyüyorsunuz."
“Bu yıl bununla ilgiliydi: Başarısızlık, egoları yıkmak, ilişkilerimizi ve iletişimimizi güçlendirmek. Bu açıdan bakıldığında gerçekten güçlendirici oldu." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13, is retired to the garage
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hamilton, Mercedes'in 2010'dan önce zaman zaman zorlandığının genellikle unutulduğunu söylüyor, ancak son 12 ayın bir bütün olarak takım üzerinde olumlu bir etkisi olacağını düşünüyor.
Hamilton, “Takımın geçmişine bakarsanız, Toto [Wolff, takım patronu] ve ben takıma katılmadan çok önce de buradalardı ve [önceki isimler altında] gerçekten zor yıllar geçirdiler. Bazı insanlar 20 yılı aşkın süredir buradalar ve gerçekten çok zor zamanlar geçirdiler."
“Son 10 yıla baktığımda, bu yılın herkes için en zorlu ve en güçlü yıl olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla engelle karşılaştık ancak bunlar için minnettarım."
“Burada halihazırda çalışan ve ekibe yeni katılan pek çok kişi var ve bu deneyim onlar için de iyi oldu. Kazandığımızda artık farklı bir minnettarlık duyuyoruz çünkü daha önce çok sık galibiyet elde ediyorduk." dedi.
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