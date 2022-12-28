Hamilton: "2022 sezonu beni hayal kırıklığına uğratmadı"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2022 sezonunu "hayal kırıklığı" olarak görmediğini söyledi.
İngiliz pilot, 2022 Formula 1 sezonunda kariyerinde ilk kez galibiyet ya da pole pozisyonu almayı başaramadı.
Sezonu altıncı sırada bitirerek kariyerinde ilk kez ilk beşin dışında kalan Hamilton, zorlu yıldan çok şey öğrendiğini söylüyor.
Sport Bild'e konuşan yedi kez dünya şampiyonu, "Bu yılki gibi sonuçlar motivasyonumu kesinlikle etkilemiyor. Eminim daha önce de galibiyetsiz sezonlar geçirdim. Sanırım 2001'de, kartingde yarıştığım dönemde öyleydi."
"Tabii ki bu yıl şampiyonluk için mücadele etmek istiyorduk fakat yılın başında bizi sert bir gerçek karşıladı. Yine de, gerçekte öyle olmasalar bile bazı sonuçlar zafer gibiydi."
"Geçtiğimiz yıllarda o kadar çok zafer kazandık ki bu zaferler bize çok sıradan bir şeymiş gibi geliyordu. Bu garip çünkü bunlar harika şeyler."
"Bu yıl daha azını elde ettik. Bazı yarışlarda beşincilik için mücadele ediyorduk ve mutluyduk. Sonra dördüncülük için savaşıyorduk fakat mutluyduk. Dördüncü ya da beşinci olmakla bu kadar mutlu olmak güzel bir deneyimdi."
"Bu mücadeleyi yeniden hissetmemiz gerekiyordu ve artık neredeyse geri döndük."
"Elde ettiğimiz başarıları şimdi daha çok takdir ediyorum. George Russell'ın kazandığı ve benim ikinci olduğum Brezilya'daki yarıştan sonra takımın çabalarından inanılmaz memnundum. Sezon ilerledikçe aracı daha iyi anladık ve tüm takım birlikte iyi çalıştı."
"Yıl benim için kesinlikle hayal kırıklığı değildi."
"Zirvede olmanın ve orada kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat tekrar zirvede olmak istiyoruz. Sezonun son kısmı bize gelecek yıl için umut veriyor. Son birkaç yarışta açık şekilde pozitif bir ivme yakaladık ve azimle her şeyi başarabileceğimizi kanıtladı." dedi.
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