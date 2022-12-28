Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Barselona, Formula 1 ile 10 yıllık yeni kontrat istiyor Sonraki / Russell: "Mercedes'in gelişimi, 2023'ü 'sabırsızlıkla beklememe' yol açıyor"
Formula 1 Haberler

Hamilton: "2022 sezonu beni hayal kırıklığına uğratmadı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2022 sezonunu "hayal kırıklığı" olarak görmediğini söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Hamilton: "2022 sezonu beni hayal kırıklığına uğratmadı"
Haberi dinle

İngiliz pilot, 2022 Formula 1 sezonunda kariyerinde ilk kez galibiyet ya da pole pozisyonu almayı başaramadı.

Sezonu altıncı sırada bitirerek kariyerinde ilk kez ilk beşin dışında kalan Hamilton, zorlu yıldan çok şey öğrendiğini söylüyor.

Sport Bild'e konuşan yedi kez dünya şampiyonu, "Bu yılki gibi sonuçlar motivasyonumu kesinlikle etkilemiyor. Eminim daha önce de galibiyetsiz sezonlar geçirdim. Sanırım 2001'de, kartingde yarıştığım dönemde öyleydi."

"Tabii ki bu yıl şampiyonluk için mücadele etmek istiyorduk fakat yılın başında bizi sert bir gerçek karşıladı. Yine de, gerçekte öyle olmasalar bile bazı sonuçlar zafer gibiydi."

"Geçtiğimiz yıllarda o kadar çok zafer kazandık ki bu zaferler bize çok sıradan bir şeymiş gibi geliyordu. Bu garip çünkü bunlar harika şeyler."

"Bu yıl daha azını elde ettik. Bazı yarışlarda beşincilik için mücadele ediyorduk ve mutluyduk. Sonra dördüncülük için savaşıyorduk fakat mutluyduk. Dördüncü ya da beşinci olmakla bu kadar mutlu olmak güzel bir deneyimdi."

"Bu mücadeleyi yeniden hissetmemiz gerekiyordu ve artık neredeyse geri döndük."

"Elde ettiğimiz başarıları şimdi daha çok takdir ediyorum. George Russell'ın kazandığı ve benim ikinci olduğum Brezilya'daki yarıştan sonra takımın çabalarından inanılmaz memnundum. Sezon ilerledikçe aracı daha iyi anladık ve tüm takım birlikte iyi çalıştı."

"Yıl benim için kesinlikle hayal kırıklığı değildi."

"Zirvede olmanın ve orada kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum fakat tekrar zirvede olmak istiyoruz. Sezonun son kısmı bize gelecek yıl için umut veriyor. Son birkaç yarışta açık şekilde pozitif bir ivme yakaladık ve azimle her şeyi başarabileceğimizi kanıtladı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Barselona, Formula 1 ile 10 yıllık yeni kontrat istiyor
Önceki haber

Barselona, Formula 1 ile 10 yıllık yeni kontrat istiyor
Sonraki haber

Russell: "Mercedes'in gelişimi, 2023'ü 'sabırsızlıkla beklememe' yol açıyor"

Russell: "Mercedes'in gelişimi, 2023'ü 'sabırsızlıkla beklememe' yol açıyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Arnoux: "Verstappen ve Red Bull bazı yarışlarda rakiplerini ezip geçti"
Formula 1

Arnoux: "Verstappen ve Red Bull bazı yarışlarda rakiplerini ezip geçti"

Ricciardo: "Bazen detaylarda kaybolduk"
Formula 1

Ricciardo: "Bazen detaylarda kaybolduk"

Shwartzman: "Umarım insanlara kendimi yeniden hatırlatmışımdır"
Formula 1

Shwartzman: "Umarım insanlara kendimi yeniden hatırlatmışımdır"

Son Haberler

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?
Formula 1 Formula 1

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda tamamen yeni kurallara geçişin rakiplerine, spordaki hakimiyetini sona erdirmek için altın bir fırsat sağlayacağını biliyordu.

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"
Formula 1 Formula 1

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"

Red Bull'un başarılı tasarımcısı Adrian Newey, turbo hibrit döneminde Renault ile çalışmanın kolay olmadığını, bu nedenle bir ara Ferrari'ye geçmeyi düşündüğünü söylüyor.

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"

Mercedes pilotu George Russell, Guanyu Zhou'nun kazasının ardından bariyerlere çıkmasını insani bir tepki olarak değerlendiriyor.

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

Haas takım patronu Gunther Steiner, ilk yarışların ardından düşüşe geçmelerini beklemediğini, bunun biraz gizemli bir durum olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.