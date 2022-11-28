Hamilton: "2022 pilot kadrosu, şu ana kadarki en uyumlu kadro"

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Griddeki tüm pilotlar Hamilton'ın daveti üzerine, emekliliğe ayrılacak olan Sebastian Vettel için Abu Dhabi'de bir akşam yemeğine katıldılar.

Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, yemekteki tüm hesabı ödedi.

Bu etkinlik, pilotlar arasında Grand Prix Pilotları Birliği sayesinde son yıllarda kurulan dostluk seviyesinin yansıması oldu.

2022 Abu Dabi hafta sonunda gerçekleşen bu tarz bir yemek, en son 2016 Çin'de yapılmıştı.

Hamilton, "Bunun oldukça önemli olduğunu düşündüm."

"O yüzden Meksika'dayken, Seb'in emekliliğini kutlama yemeği için müsait olup olmadıklarını sordum. Böyle bir şeyi en son yıllar önce Çin'de yapmıştık."

"Gerçekten muhteşem bir akşamdı, hepimiz çok eğlendik. Harika hikayeler anlatıldı. Seb harika bir lider, harika bir konuşma yaptı ve kariyeri boyunca edindiği deneyimleri aramızdaki genç pilotlara aktarmaya çalıştı, çünkü onlar bu sporun geleceği."

"Çekildiğimiz fotoğrafa gelirsek, bence bu; herhangi bir sezondaki pilot kadrosunun sahip olabileceği en iyi uyum."

"Belki çok eskilerdeki kadroların değil, çünkü geçmişte bu şekilde fotoğraflar da var; ama kesinlikle son 15 yıldaki en iyi grid." dedi.

Motorsport.com tarafından bu akşam yemeği etkinliğinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorulduğunda Hamilton, "Yemek bittiğinde, 'bunu her zaman yapmalıyız' diye düşündük."

"Belki bunu yıllık bir etkinlik haline getiririz, belki de yıl içinde bir kez daha yaparız; aslında yapabileceğimiz çok şey var ve bence Grand Prix Pilotları Birliği olarak belirli bir sorumluluğumuz var. Hepimiz ayrı ayrı ve toplu olarak harika platformlara sahibiz."

"Bence bu cesaret verici. F1'in gerçekten ileriye gitmesi gereken birçok şey var. Sürdürülebilirlik ve bu tür şeylerle ilgili pek çok şey yapıyoruz, ama gerçekten de sonuna kadar gittiğimizden ve elimizden gelenin iyisini yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu konuda Grand Prix Pilotları Birliği olarak bir şeyler yapabiliriz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with the Aston Martin team for the end of season team photo Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton'ın takım arkadaşı ve Grand Prix Pilotları Birliği direktörü George Russell, akşam yemeğinin oldukça olumlu geçtiği konusunda hemfikirdi.

Brezilya GP kazananı, "Perşembe gecesi çok eğlendiğimizi düşünüyorum, muhtemelen hepimiz; beklediğimizden daha çok eğlendik. Bunu daha sık yapmamız gerektiğini düşünüyoruz."

"Çok yoğun bir sezonun içerisindeyiz ve hepimiz çok rekabetçiyiz. Bence bazen birlikte akşam yemeğine çıkmak gibi normal bir şeyler yapabiliriz. Yarıştan bahsetmeyip sadece eğlenmek bizim için iyi olur." dedi.

Daniel Ricciardo da, F1 dışında sohbet edebilmenin geceyi özel kıldığı konusunda hemfikir.

Ricciardo, "Bunu yapmak için iyi bir sebebimiz vardı: Seb için küçük bir veda. Ama hepimiz, rekabetten ve pistten uzak bir şekilde aynı odada olduğumuzda, bütün bunları unuttuk. Oldukça hoş bir akşamdı."

"Hepimizin çok ortak yönü var, muhtemelen düşündüğümüzden daha fazla. Bu yüzden bu şekilde toplanmak ve yarışlar hakkında konuşmamak harikaydı. Hepimiz, pist dışındaki 'biz' hakkında biraz daha fazla şey öğrendik." dedi.

İki kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen ise, "Herkes çok eğlendi. Elbette bir Whatsapp grubumuz var ama akşam yemeği fikri geldiğinde 'hadi bunu yapalım' dedik. Perşembe akşamı Abu Dabi'de yapmaya karar verdik çünkü herkesin zamanı vardı. Çok güzel zaman geçirdik."

"Tabii ki herkes zamanında gelmedi o yüzden biraz oturduk ve sonra yanımızdaki sandalyeler dolmaya başladı. Herkes iyi vakit geçirdiğinde, herkes ayağa kalkmaya ya da masanın etrafında dolaşmaya başladı." dedi.

Hesabı kimin ödediği sorulduğunda Verstappen, "Nasıl oldu bilmiyorum ama Lewis hesabı çoktan ödemişti. Gerçekten ince bir hareket. Ama zaten şu ana kadar en çok kazanan o!" dedi.