Hamilton: "2022 pilot kadrosu, şu ana kadarki en uyumlu kadro"

Griddeki tüm pilotlar Hamilton'ın daveti üzerine, emekliliğe ayrılacak olan Sebastian Vettel için Abu Dhabi'de bir akşam yemeğine katıldılar.

Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, yemekteki tüm hesabı ödedi.

Bu etkinlik, pilotlar arasında Grand Prix Pilotları Birliği sayesinde son yıllarda kurulan dostluk seviyesinin yansıması oldu.

2022 Abu Dabi hafta sonunda gerçekleşen bu tarz bir yemek, en son 2016 Çin'de yapılmıştı.

Hamilton, "Bunun oldukça önemli olduğunu düşündüm."

"O yüzden Meksika'dayken, Seb'in emekliliğini kutlama yemeği için müsait olup olmadıklarını sordum. Böyle bir şeyi en son yıllar önce Çin'de yapmıştık."

"Gerçekten muhteşem bir akşamdı, hepimiz çok eğlendik. Harika hikayeler anlatıldı. Seb harika bir lider, harika bir konuşma yaptı ve kariyeri boyunca edindiği deneyimleri aramızdaki genç pilotlara aktarmaya çalıştı, çünkü onlar bu sporun geleceği."

"Çekildiğimiz fotoğrafa gelirsek, bence bu; herhangi bir sezondaki pilot kadrosunun sahip olabileceği en iyi uyum."

"Belki çok eskilerdeki kadroların değil, çünkü geçmişte bu şekilde fotoğraflar da var; ama kesinlikle son 15 yıldaki en iyi grid." dedi.

Motorsport.com tarafından bu akşam yemeği etkinliğinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorulduğunda Hamilton, "Yemek bittiğinde, 'bunu her zaman yapmalıyız' diye düşündük."

"Belki bunu yıllık bir etkinlik haline getiririz, belki de yıl içinde bir kez daha yaparız; aslında yapabileceğimiz çok şey var ve bence Grand Prix Pilotları Birliği olarak belirli bir sorumluluğumuz var. Hepimiz ayrı ayrı ve toplu olarak harika platformlara sahibiz."

"Bence bu cesaret verici. F1'in gerçekten ileriye gitmesi gereken birçok şey var. Sürdürülebilirlik ve bu tür şeylerle ilgili pek çok şey yapıyoruz, ama gerçekten de sonuna kadar gittiğimizden ve elimizden gelenin iyisini yaptığımızdan emin olmalıyız. Bu konuda Grand Prix Pilotları Birliği olarak bir şeyler yapabiliriz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with the Aston Martin team for the end of season team photo

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images