Hamilton: "2022 Mercedes F1 aracı, 2009 McLaren F1 aracına benziyor"

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2009'daki büyük kural değişikliklerinde çift katmanlı difüzöre sahip Brawn GP ön plana çıkarken Red Bull Racing de düzenli yarış galibiyeti mücadelesi vermeye başlamıştı. McLaren ise felaket bir sezon başlangıcı yapmıştı.

O sezonun ilk yarısında Hamilton sadece dördüncü, altıncı ve yedinci olabildi ve düzenli olarak puan potasının dışında kaldı.

Ancak McLaren aracı geliştirmek için çok zorladı ve Hamilton sezonun ilerleyen döneminde 4 kez pole pozisyonunu kazanırken Macaristan ve Singapur GP'lerinde zafere ulaştı.

Hamilton, McLaren MP4-24'ün bir takımın zayıf performans sergileyen aracı nasıl döndürebileceğinin örneği olduğunu söyledi.

Hamilton, "Benim hiçbir zaman kötü bir araca sahip olmadığımı söyleyen insanlar var."

"Sizi temin ederim ki oldu. 2009 aracı çok, çok gerideydi. Kariyerimde sürdüğüm en kötü araçtı."

"Bu araç da ondan çok geride sayılmaz ancak onun potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum."

"O aracı sonunda düzeltmiştik ve tekrar mücadeleye, oyuna dönmüştük. Takımımın burada da aynısını başarabileceği konusunda sonuna kadar inanıyorum." dedi.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-24 Mercedes Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

2009'da neyin yanlış gittiği sorulduğunda Hamilton, McLaren'ın kural değişikliklerinin ardından ne kadar yere basma gücüne sahip olması gerektiği konusunu hafife aldığını söyledi.

2009'da kariyerimdeki 3 sezondaydım ve tamamen sıfırdan hazırlanan bir araç dönemine girmiştik."

"Ocak ya da şubat ayında takıma döndüğümde, o dönemdeki baş aerodinamistin ya da takımın başındaki insanların 'Daha şimdiden hedefimize ulaştık' dediklerini hatırlıyorum."

"2009'da yeni kurallar %50 daha az yere basma gücüne sahip olmamız gerektiğini söylüyordu. Bu yüzden %50 daha az yere basma gücüne sahip bir araç tasarladılar. Şubat ayında 'Şimdiden hedefe ulaştık' dediklerini hatırlıyorum. Bunun üzerine her şeyin pek yolunda olmadığını hissetmeye başladım."

"Ancak o dönemde çok deneyimli değildim. Açıkçası ilk testler başladığında, rakiplerimizin neredeyse bir önceki seneki kadar yere basma gücüne sahip olduklarını gördük."

"Bunun üzerine 'O yere basma gücünü yeniden kazanmamız gerek' demeye başladılar. Sonunda bu performansın kilidini açmanın yolu çift katmanlı difüzörden geçiyordu. Ve bunu yaptık." dedi.

Hamilton, Mercedes'in 2022'de benzer bir hata yapmadığını ancak dalgalanma sorununun pahalıya mal olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu seferki farklı çünkü takım 'Şimdiden hedeflerimize ulaştık' gibi düşünmüyor. Kimsenin nerede olacağını bilmiyorduk. Tasarım konusunda çok yenilikçilerdi. Rüzgar tüneli gerçekten iyi yere basma gücüne sahip olduğumuzu söylüyordu."

"Ancak ne yazık ki piste çıkana kadar bunu göremedik. Rüzgar tünelinde zıplama yoktu. Testlerden itibaren bu sorunla karşılaştık."

"Bu sorunu çözmek hayal ettiğimden çok daha zor. Ancak söylediğim gibi, bizi öldürmeyen şey güçlendirecek. Öyle ya da böyle bir çözüm bulacağız." dedi.