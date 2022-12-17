Hamilton, 2022 gridinde kendisini rahatsız eden şeyi açıkladı

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1 yıl önce Hamilton, sekizinci Dünya Şampiyonluğuna doğru koşuyordu ve şampiyona rakibi Max Verstappen'in saniyeler önünde yer alıyordu.

Yarışın sonlarında yarışa dahil olan güvenlik aracı periyodu, şampiyona sonucu dahil her şeyi değiştirdi.

Yarış direktörü Michael Masi, yalnızca yarış lideri Hamilton ile ikinci sıradaki Verstappen arasındaki araçların turların geri almasına izin vererek, daha önce benzeri görülmemiş bir çağrı yaptı.

40 turdur aynı lastiklerde olan Hamilton, Verstappen'in yeni yumuşak lastiklerine direnemedi ve beşinci virajda Hollandalı pilota geçildi.

Şampiyonluğunun ardından Verstappen, 2022 sezonu için '1' numaralı araçla yarışma kararı aldı.

Sky F1'e konuşan Hamilton, “Kolay bir durum değildi."

[Gülerek], “Bence araçta büyük, çirkin bir numara olarak görünüyor."

“Şaka yapıyorum, bazılarının düşüncesinin aksine bu şeylerden pek etkilenmiyorum; gerçekten umurumda değil." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Ne yazık ki Hamilton, 2022 sezonunda araçtaki dalgalanma sorunu sebebiyle dünya şampiyonluğu için mücadele edemedi.

2022 sezonu, 16 sezondur Hamilton'ın galibiyet alamadığı ilk sezon oldu.

Hamilton, “Tabi ki ön sıralarda olup onlarla mücadele etmeyi çok isterdim."

“Sahip olduğum duygu ne olursa olsun, onu alıp bir kenara atmaya ve ilerlemeye çalışıyorum." dedi.

Ayrıca 2023 sezonu, Hamilton ve Mercedes arasındaki mevcut sözleşmenin son senesi olacak.

Ancak Britanyalı pilot ve takım patronu Toto Wolff'un kış arasında yeni bir anlaşma yapması bekleniyor.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, Abu Dhabi'de şampiyonluk kaybetmesinin kendisine devam etmesi için bir motivasyon sağladığını söylüyor.

Hamilton, “Taraftarlar ve hayranların inanılmaz desteğini hissetikten sonra, açıkçası 2022 sezonunda ne yapacağımı bilmiyordum."

"Abu Dhabi'de yaşananlar bana tekrar mücadele etmem için motivasyon kaynağı oldu."

“Beşinci veya altıncı sırada bitirdiğimiz hafta sonlarında bile taraftarlardan inanılmaz bir destek aldık."

“Takım olarak, her zamankinden daha fazla sevgiyle karşı karşıya kaldık ve bu gerçekten çok güzeldi."

“Bu yıl, kendimi biraz daha açtığım ve her şeyi kabullendiğim bir yıl oldu. Tecrübe ettiğim her şey için minnettarım." dedi.