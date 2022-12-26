Hamilton: "2022 bizi daha güçlü yapacak"

Haberi dinle

Mercedes, 2022 sezonunda belki de 2012'den bu yana en zorlu yılını geçirmiş ve 22 yarışta sadece bir zafer elde etmişti.

Kariyerinde ilk kez bir sezondan zafersiz ayrılan Hamilton, yılın kendilerini daha güçlü hale getireceğinden şüphe duymuyor.

Hamilton, "Bu yıl herkes için çok zor geçti. Kişisel olarak, öngörülemeyen bazı zorluklarla karşılaştım, ancak şu anda bunun için inanılmaz derecede minnettarım. İnsani açıdan, içsel açıdan, önceki birçok yıldan daha fazla geliştiğimi düşünüyorum."

"Bu takımın geçmişe baktığınızda, Toto ve ben katılmadan çok öncesine dayandığını görürsünüz. Çok zor dönemlerden geçmek zorunda kaldılar. Bazı isimler 20 yılı aşkın süredir takımda çalışıyor ve gerçekten çok şey gördüler."

"Son 10 yıllık sürece bakarsak, herkes için en zor ama aynı zamanda en ödüllendirici yılın bu yıl olduğuna katılıyorum. Üstesinden gelinmesi gereken çok şey vardı ve bunu başardığımız için minnettarım. Takımın çoğu için iyi bir deneyim oldu." dedi.

Hamilton, takımın kaydettiği ilerlemeye şaşırmadığını ekliyor.

"Kaydedilen ilerleme etkileyici ancak bunu yapabileceğimizi her zaman biliyordum. Eninde sonunda başaracağımızdan şüphe duymadım ancak deneme yanılma yoluyla ilerlemek zorunda kaldık çünkü çok fazla sorun vardı."

"Yarışlara güncelleme getirdiğimiz ancak çalışmadıkları dönemler ya da her türlü şeyi yapmamıza rağmen işe yaramadıkları zamanlar oldu. Pek çok zorluk yaşadım ama bunlar sayesinde çok şey öğrendim ve geliştim. Bu, başarısızlıkların üstesinden gelme, takım içindeki ilişkileri kuvvetlendirme, egoizmi unutma ve takım içerisindeki bağları güçlendirme yılıydı. Bu bakımdan takım, çok daha güçlü hale geldi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton, George Russell ile çalışmaktan keyif aldığını da ekledi.

"Her şey yolunda gitti, sezon ilerledikçe giderek daha iyi bir etkileşim kurmaya başladık. Çok sayıda sürücüyle çalışma şansım oldu ve bu benim için daha tanıdık bir süreçti. George takıma yeni katıldığı ve gerçek anlamda ilk kez çalıştığımız için daha fazla uyum sağlamak zorunda kaldı."

"Onunla çalışmak, aracın hızını geliştirmek ve en iyi ayarları bulmak için birlikte çalışmak keyif vericiydi. İşbirliğimizin ilk yılı fena geçmedi."

Hamilton ayrıca gelecek yıl en çok neyi sabırsızlıkla beklediği sorusuna, "Son birkaç yıl dünyadaki pek çok kişi için çok zor geçti."

"Umarım bu sorunlar hepimizi birbirimize karşı daha merhametli ve şefkatli olma konusunda cesaretlendirir. Her zaman bunun için dua ediyorum."

"Yeni yılda daha iyi olmalı, mücadeleye devam etmeli ve birbirimize daha fazla kenetlenmeliyiz." "Ayrıca evet, dünya şampiyonluğu savaşı vermek için yeni bir fırsat!" cevabını verdi.