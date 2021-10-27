Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor

Max Verstappen, bu yıl Lewis Hamilton'la oldukça yakın bir mücadele içerisine girmiş duruma ve İngiliz pilot belki de 2016'dan beri ilk kez gerçek anlamda baskı altında hissediyor.

Şu anda bitime beş yarış kala Verstappen'in 12 puanlık bir üstünlüğü var ve eğer sezon böyle biterse, Hamilton'ın 4 yıllık şampiyonluk serisi de sona ermiş olacak.

Geride kalan 17 yarışta Verstappen ve Hamilton arasında zaman zaman gerilimler yaşandı. Monza'da ikili temas yaşadı ve ikisi de yarışa veda etti.

Ancak tüm motor sporları kariyerine bakan Hamilton, bunun kariyerinin en zorlu şampiyonluk savaşı olmadığını söylüyor.

Sky F1'e konuşan Hamilton, bunun şampiyonluk için verdiği en zor savaş olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, öyle diyemem."

"Daha önce, 10 yaşımdan beri savaştığım tüm şampiyonlukları hatırlıyorum da... Pek çok zor anım vardı ve hepsi kendi içerisinde birbirine çok benziyorlar."

"Hepsi kendi içerisinde benzersizdi." dedi.

Hamilton, Mercedes'in şimdiye kadar kusursuz bir yıl geçirmediğini ve bazı yarışlarda daha iyisini çıkarabileceklerini düşünüyor.

Hamilton, şimdiye kadarki mücadeleyi şöyle yorumladı: "Kaybettiğimiz puanları göz önüne alırsak, daha iyi olabilirdik. Her zaman mükemmel olmadık."

“Fakat yaşadıkça öğreniyorsunuz. Her şeyin gerçekleşmesinin bir sebebi var ve bunlardan çok şey öğrendik.”

Hamilton, Verstappen'le verdikleri savaşta, her puanın çok önemli olduğunu ancak her şeyi kaybetmektense elindekiyle yetinmeyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Türkiye'de Sergio ile olan savaşıma bakarsanız, ona çok fazla alan bıraktım. Belki de çok fazlaydı ama en azından yarışı bitirdim, puan aldım ve benim için önemli olan bu." dedi.