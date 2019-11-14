Hamilton, 2021'de önemli pilot değişiklikleri bekliyor
Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunda önemli pilot değişiklikleri olmasını bekliyor.
2020 sezonunun ardından Ferrari'de Sebastian Vettel'in, Mercedes'te Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas'ın, Red Bull'da Max Verstappen ile Alex Albon'ın ve Renault'da Daniel Ricciardo'nun sözleşmesi bitecek.
Mercedes ve Ferrari'nin Verstappen'le ilgilendiği iddia edilirken, Hamilton'ın ismi Ferrari ile, Vettel'in ismi de Red Bull'la anılıyor.
Gözler en çok Hamilton'ın ne yapacağında olacak ve İngiliz pilot, gelecek yıl önemli pilot değişiklikleri olmasını bekliyor.
Brezilya GP öncesi konuşan Hamilton, "Gelecek yıl pilot değişiklikleri göreceğimizi düşünüyorum. Arka planda çok fazla şey oluyor ve her sürücü bazı takımlarla konuşuyor." dedi.
İngiliz pilot, Charles Leclerc ve Max Verstappen hakkında da konuştu.
"İkisinin de gerçekten adil ve agresif bir sürüş stili var. Bu harika. Kimin kazanacağına gelirsek, umarım hâlâ onları durdurabilirim."
"Ama Ferrari'nin kısa vadede şampiyonluk için savaşabilecek bir araç sağlama konusunda daha iyi bir fırsata sahip olduğunu düşünüyorum."
2021 kuralları için, "Kağıt üstünde söylenenler gerçekleşirse belki de uzun zamandır gördüğümüz en iyi yarış dönemini göreceğiz. Ben de orada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hamilton, 2021'de önemli pilot değişiklikleri bekliyor
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