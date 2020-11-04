Hamilton 2021'de gerçekten F1'den ayrılabilir mi?

Toto Wolff'un uzun vadede yerine geçecek ismi belirlemeye çalıştığı dönemde, Hamilton bir anda sporda kalacağının kesin olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, "Gelecek sene burada olmak istediğimi hissediyorum ancak tabii ki bunun garantisi yok. Sonraki yaşam açısından beni heyecanlandıran çok fazla şey var, bu açıdan zaman gösterecek." demişti.

Hamilton'ın yorumları, F1'in en dominant oluşumunun artık dağılabileceği düşüncelerinin meydana çıkmasına neden oldu. Peki F1'in en başarılı pilotunun zirvede olduğu dönemde spordan ayrılması gerçekçi mi?

Hamilton'ın yorumlarının arkasında yatanları sizler için değerlendirdik.

F1'i bırakan şampiyonlar

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bazı pilotlar kariyerlerini bitirme konusunda keskin kararlar verebilirken, yine de dünya şampiyonu olan pilotların ne yapmak istediği konusunda karar vermeleri kolay bir adım olmuyor.

Bu konuda şampiyon olur olmaz ayrılma kararı olan pilotlar var. Hamilton'ın bu konuda çok düşünmesi gerekmiyor çünkü 2016'da şampiyon olan takım arkadaşı Nico Rosberg, Abu Dhabi'de bunu başardıktan birkaç gün sonra hiç beklenmedik bir şekilde emekli olduğunu duyurmuştu.

Geçmişte de bazı şampiyonlar, işler pek istedikleri gibi gitmediğinde ani ayrılma kararı aldılar.

1976 dünya şampiyonu James Hunt, 1979 sezonuna Wolf ile kötü başlangıç yapmalarının ardından sezon ortasında emeklilik kararı almıştı.

Aynı senenin ilerleyen aylarında Niki Lauda benzer bir şekilde ayrılma kararı aldı. Lauda, Kanada GP antrenmanlarından sonra takımı Brabham'ı yarışlara karşı ilgisini kaybettiği konusunda bilgilendirdi ve spordan ayrıldı.

Bu örneklere rağmen Hamilton'ın durumu oldukça farklı çünkü o pist üstünde elde ettiği başarılardan ve takım içerisinde oluşturduğu atmosferden gayet mutlu görünüyor.

Hamilton, daha yeni tarihin en çok yarış kazanan pilotu olma rekorunu kırdı ve bu sene 7. dünya şampiyonluğunu kazanarak Michael Schumacher'in rekoruna ortak olacak.

Gelecek sene F1 kuralları büyük ölçüde aynı kalacağı için Mercedes'in doğal olarak art arda 8. şampiyonluğunu kazanabileceğini ya da doğal favori olacağını söyleyebiliriz.

Wolff bağlantısı

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın geleceği konusundaki belirsizlik, Wolff'un Mercedes'teki pozisyonunun henüz netleşmemesinden de kaynaklanıyor.

Hamilton ve Wolff son senelerde çok güçlü bir bağ kurdular ve gelecekleri de birbirleriyle bağlantılı olacak gibi görünüyor.

Imola'da konuşan Hamilton, Wolff'un 'zihniyeti, dürtü dengesi, şefkat, anlayış ve egosunun" bir araya gelmesinin onu en iyi takım patronu yaptığını söylemişti.

Ancak Wolff, son aylarda Mercedes'in F1 tarihinin en dominant takımı olmasına yardımcı olduğu süreçte yorulduğunu kabul etti.

Takımı Ross Brawn'dan devraldığı dönemde yeniden yapılandırmada önemli rol oynayan Wolff, turbo V6 motor dönemini en iyi şekilde kullandı ve 2014'ten bu yana art arda 7 şampiyonluk kazanan takımın başında yer aldı.

Ancak başarılar art arda geldikçe, takımın rehavete kapılmaması yönündeki baskı da giderek arttı. Bu süreçte yorulan Wolff, artık daha sakin olacağı bir göreve çekilmek istiyor.

Wolff'un bir dönem adı F1 CEO'luğu için anılmıştı ancak o sonunda Mercedes'te kaldı. Buna rağmen Wolff, son senelerdeki iş yükünü gelecekte sürdüremeyeceğini biliyor. Bu yüzden yerine geçecek ismi hazırlamak istiyor.

Onun için en ideal çözüm, Mercedes'te CEO ya da başkan olmak gibi görünüyor. Bu sayede takıma hâlâ katkı sağlamaya, deneyimlerini aktarmaya devam edebilir ancak planlanan 23 yarışın hepsine katılmak zorunda kalmaz.

Bunun için kendisinin yeni bir takım patronu bulması gerekiyor. Wolff, seçtiği kişinin kendisi gibi iş çıkaracağından emin olana kadar takımdan çekilmek istemiyor. Bu birkaç sene dahi sürebilir.

Kontrat görüşmelerinin gecikmesi

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, sits on a tyre in the pit lane Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, Hamilton hakkındaki düşüncelerini ve planlarını beklemeye aldı ve Mercedes'teki kendi geleceğini netleştirmeden Hamilton'la görüşmelerin tamamlanamayacağını söyledi.

Bu açıdan Wolff'un kendi geleceğini netleştirmede gecikmesi, Hamilton'ın anlaşmasının da gecikmesine neden oldu. Ne takım patronu, ne de pilot şampiyonluk mücadelesinin görüşmelerden olumsuz etkilenmemesini istedi.

Mercedes, Imola'da 7. takımlar şampiyonluğunu kazanırken 15 Kasım'da Türkiye'de gerçekleştirilecek yarıştan itibaren Hamilton'ın da şampiyonluğunu ilan etme şansı olacak.

Şampiyonluk kazanan bir takım için Kasım ayı olmasına rağmen lider pilotun gelecek sene için bir anlaşmasının olmaması oldukça tuhaf görünse de geçmişte de iki taraf arasındaki görüşmeler oldukça net olmuştu. Bu yüzden onlar için anlaşmayı nihai hale getirmek pek uzun zaman almıyor.

Hamilton'ın 2018'de imzaladığı en son anlaşmada Wolff ile yüz yüze 10 saat görüştüğü, ardından anlaşmanın imzalandığı ve birlikte pizza yemeye gittikleri biliniyor.

Muhtemelen bu sefer de benzer bir olay olacaktır ancak bu seferki görüşme sosyal mesafe sınırları nedeniyle biraz farklı olacak. Wolff, birçok kez pilotla bir araya gelerek onun virüs kapmasına neden olmaktan endişe duyduğunu söyledi.

Bu yüzden ikili anlaşmayı netleştirmek için Zoom ile görüşmek yerine yüz yüze görüşmek isterse, Wolff pilotunun virüs kapmayacağı bir ortamda bunu yapmak isteyecektir.

Hamilton, 2021'de F1'de olacağının garanti olmaması açıklarken 2020'de dünyanın yaşadığı sıkıntılara, kimsenin yarınının garanti olmadığına dikkat çekmek istemiş olabilir.

Ancak onun pist üstünde yaptığı harika sürüşlere, galibiyet serisine, Mercedes ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olmasına ve Wolff'la olan yakın bağlantısına bakarsak, onun spordan ayrılmak yerine rekorlarını daha ileriye taşıyacağını söyleyebiliriz.

Black Lives Matter konusunda attığı kişisel adımlara, Tommy Hilfiger ile kurduğu yakın bağa, müziğe olan ilgisine ve çevreci girişimlerine rağmen Hamilton hâlâ F1'i çok seven ve gelişmeye devam eden bir adam gibi görünüyor.