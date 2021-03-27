Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

Takımlar büyük ölçüde geçen seneki tasarımlarını 2021'e taşımak zorunda kalsa da, teknik kurallarda aracın tabanında yere basma gücünü azaltacak değişiklikler yapıldı.

FIA, geçen sene lastiklerde yaşanan sorunlar ve bu sene de aynı lastiklerin kullanılmasının planlanması nedeniyle yere basma gücünü % 10 civarında azaltacak bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda araçların tabanlarında, arka fren kanallarında ve difüzördeki sarkıt kanatlarda düzenleme yapıldı.

Son 7 sezonun şampiyonu Mercedes, sezon öncesi testlerde aracın arka tarafının dengesi konusunda pek rahat değildi. İlk gelen bilgiler, Red Bull tarzı öne eğimli araçların kurallardan daha az etkilenirken Mercedes tarzı düşük eğime sahip takımların daha çok etkilendiği yönünde oldu. Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff de bu görüşleri destekleyen açıklamalarda bulundu.

Sıralamaların ardından konuşan Hamilton, "Yapılan değişikliklerin tabii ki bizi durdurmak için yapıldığı sır değil."

"Geçen sene motorda aynı şey için değişiklik yaptık."

"Ancak sorun yok. Biz mücadeleyi seviyoruz. Bu tür şeylere odaklanmıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışıyoruz. Yapacağımız tek şey bu." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise araç eğim açılarına odaklanmadı ve Red Bull'un güçlü bir pakete sahip olduğunu söyledi.

Bottas, "Onların güç ünitesi, şasisi ve aerosu iyi. Kış döneminde iyi iş çıkardılar. Bizim daha iyi iş yapmamız lazım." dedi.

Max Verstappen ise Red Bull'un Mercedes karşısında avantaj sağlamasının tek bir şeyin değil, birçok şeyin sonucu olduğunu söyledi.

Verstappen, "Tabii ki uzun zamandır bu felsefeye sahibiz. Ancak Red Bull'un gelişmesinde sadece onu öne çıkaramazsınız. Bunda etkili olan birkaç etmen vardı."

"Aynı şekilde geçen sene zayıflığımızı biliyorduk ve o zayıflık sadece eğim açısıyla alakalı değildi."

"Motor tarafında da Honda genel olarak motoru geliştirmek için gerçekten çok zorladı. Onların harika bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.

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