Hamilton: "2021 taban kuralları Mercedes'i durdurmak için getirildi"

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 taban kurallarının "Mercedes'i durdurmak" için getirildiğinin bir sır olmadığını söyledi.
Takımlar büyük ölçüde geçen seneki tasarımlarını 2021'e taşımak zorunda kalsa da, teknik kurallarda aracın tabanında yere basma gücünü azaltacak değişiklikler yapıldı.
FIA, geçen sene lastiklerde yaşanan sorunlar ve bu sene de aynı lastiklerin kullanılmasının planlanması nedeniyle yere basma gücünü % 10 civarında azaltacak bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda araçların tabanlarında, arka fren kanallarında ve difüzördeki sarkıt kanatlarda düzenleme yapıldı.
Son 7 sezonun şampiyonu Mercedes, sezon öncesi testlerde aracın arka tarafının dengesi konusunda pek rahat değildi. İlk gelen bilgiler, Red Bull tarzı öne eğimli araçların kurallardan daha az etkilenirken Mercedes tarzı düşük eğime sahip takımların daha çok etkilendiği yönünde oldu. Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff de bu görüşleri destekleyen açıklamalarda bulundu.