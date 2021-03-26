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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2021, F1'deki son senem olacakmış gibi hissetmiyorum"

Ekleyen:
, Şef Editör

Lewis Hamilton, Mercedes'le sadece tek bir senelik anlaşma imzalamasına rağmen 2021'in kendisi için F1'deki son senesi olacakmış gibi hissetmediğini söyledi.

Hamilton: "2021, F1'deki son senem olacakmış gibi hissetmiyorum"

Geçen sene sonunda Mercedes'le anlaşması biten Hamilton, geçtiğimiz ay takımıyla anlaşmaya vardı ancak sadece tek bir senelik anlaşma imzaladı.

Bu durum, Hamilton'ın 2021 sonunda 8. şampiyonluğunu alarak F1'den ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi.

Daha önceki açıklamalarında Hamilton, bu sene elde edeceği başarının F1'deki geleceğini belirlemeyeceğini söylemişti. Bahreyn GP öncesinde basın toplantısında konuşan Hamilton, henüz geleceği hakkında net bir planının olmadığını söyledi.

2021'in F1'deki son senesi olacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Hamilton, "Hayır, öyle düşünmüyorum. İçerisinde bulunduğum pozisyona bakarsak, bunun bir son olacağını hissetmiyorum."

"Tabii ki gelecek sene bazı heyecan verici değişiklikler olacak. Ve bu sezonun en heyecanlı sezon olabileceğini düşünüyorum."

"Yeni takımlar, yeni formatlar var. Sürekli değişiyor. Kariyerimin sonunda olduğumu hissetmiyorum ancak gelecek 8 ay içerisinde bırakıp bırakmayacağıma karar vereceğim. Şahsen bırakacağımı düşünmüyorum ancak asla bilemezsiniz." dedi.

hamilton-wolff

hamilton-wolff

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ve Hamilton, geçen sene olduğu gibi anlaşma görüşmelerinin uzamaması için bu sene erkenden masaya oturup geleceklerine dair karar verme konusunda anlaşmaya vardılar.

Hamilton'ın kararını Mercedes'in genel performansı etkileyecek gibi görünüyor. Hamilton, her şeye rağmen F1'e olan sevgisinin devam ettiğini vurguladı.

Hamilton, "İçerisinde bulunduğum pozisyonun, şampiyonluk kazanıp kazanamıyor olmamızın bununla bir alakası yok. İşler zorlaştığında ayrılmayacağım."

"Bir senelik bir anlaşma istedim ve evet, Toto'ya gelecekte birlikte çalışmaya devam edeceksek konuşmalara ocak ayında, yani testlerden hemen önce değil daha erken başlamamızın iyi olacağını söyledim."

"Ben tamamen bu spora adanmış durumdayım. Attığımız adımlar açısından bu spor en iyi yer. Daha iyi bir dünya oluşturma yolunda F1'in yaptıklarından ve sahip olduğumuz harika platformdan gerçekten gurur duyuyorum."

"Ve yaptığım işi seviyorum. Buraya uzun zamandır olmadığı kadar heyecanlı bir şekilde geldim. Daha yeni Bono'ya (yarış mühendisi Peter Bonington) yarışmak için sabırsızlandığımı söyledim."

"Pist üstünde öyle ya da böyle harika bir mücadele olacak. Her zaman bu şekilde olmasını sevdim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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