Hamilton, 2021 Britanya GP'deki Verstappen ile teması hakkında konuştu

Silverstone'daki kaza, ikili arasında yaşanan Dünya Şampiyonası mücadelesinin en önemli anlarından biriydi; Hamilton yarışın açılış turunda liderlik için hamle yapmaya çalışırken pistin en hızlı virajlarından birinde ikili büyük bir temas yaşamıştı.

Temasın ardından Verstappen büyük bir darbeyle bariyerlere çarptı ancak önemli bir yara almadan aracından çıkmayı başardı, Hamilton ise çarpışmaya neden olduğu için 10 saniye ceza aldı. Mercedes pilotu, cezaya rağmen o yarışı kazanmayı başardı.

Hamilton Sky Sports F1'e verdiği röportajda, "Bence insanlar, belki şimdi değil ama geçmişte Red Bull'un yıllardır araçlarıyla ne kadar iyi bir iş çıkardığını hafife aldılar."

"Sprint yarışında Max'e doğru biraz direksiyon kırınca startta kaybettim ve yeterince yaklaşamadım."

"Ertesi gün önde olmam gerektiğini biliyordum, bir şekilde öne geçmeliydim."

"Sanırım daha iyi bir start aldım ama o yine de ilk virajda dışarıda kalmayı başardı. 3-4-5. virajlara doğru ilerlerken beni biraz daha geçeceğini düşünüyordum, ona doğru döndüm ve 7. virajın çıkışına geldik."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sonunda ise çarpıştık. Yarışlarda bazen böyle olur, motor sporları bazen bunu gerektirir."

"10 saniyelik bir cezam vardı. Bu yüzden mentalitem 'başını eğ, odaklan, cezayı telafi etmeye çalış' şeklindeydi ki bunu başardım, bence bu büyük bir başarıydı." dedi.

Hamilton'ın yarıştan sonra aracından inip taraftarlarıyla kutlama yapması bazı kişiler tarafından, şampiyonluk mücadelesinin durumu ve yaptığı kaza göz önüne alındığında Verstappen'e karşı bir saygısızlık olarak görüldü.

Ancak yedi kez Dünya Şampiyonu, sadece Britanya Grand Prix'sini kazandıktan sonra yapmak istediği şeyi yaptığını açıklayarak bu iddiaları reddetti.

Hamilton, "Yarışın başlarında neler olduğunu düşünmüyorsunuz, o anda olmayı ve bunu taraftarlarla paylaşmayı düşünüyorsunuz."

"Yarıştığım adamın kaza yapmasına rağmen değil, tam anlamıyla o anın heyecanıyla yarıştım."

"Bir gün önce pozisyonu kaybettikten ve çarpıştıktan sonra yarışı kazandım, hepsi bu."