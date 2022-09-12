Hamilton, 2021 Abu Dhabi yarışına gönderme yaptı

Haberi dinle

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, puan elde etmeyi kovalarken; güç kaybı sorunuyla aracını pistin kenarına çekerek yarış dışı kaldı. Aracın pistten çekilmesi için güvenlik aracı girdi ve yarış güvenlik aracı arkasında tamamlanmış oldu.

Yarışın bitmesine altı tur kala yarış dışı kalan Avustralyalı pilotun ardından yarışın nasıl sona ereceği merak konusu oldu. Araçlar güvenlik aracının ardında dizilirken, bir kırmızı bayrak çıkarılıp yarışın yeniden başlatılması ya da güvenlik aracının son tur başlamadan içeri girmesi bekleniyordu.

FIA, verdikleri kararla prosedürleri izlediklerini savundu. Ancak bu prosedürler, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde uygulanmamıştı.

2021'de sezon boyu süren şampiyonluk rekabetinin ardından Lewis Hamilton ve Max Verstappen, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye eşit puanda gelmişlerdi.

Yarış boyunca Hamilton'ın üstünlüğü vardı ve kariyerinin en rahat şampiyonluk yarışlarından birini geçiriyordu. Ancak son turlarda giren güvenlik aracı durumu oldukça değiştirmişti.

Yarışın güvenlik aracı ardında bitmesi gerekirken, FIA gerekli prosedürleri izlemeyerek yarışı hemen yeniden başlatmıştı ve Hamilton'ın rahat elde edilebilecek bir galibiyet ile şampiyonluğu kaybetmesine sebep olmuştu.

Bu olay, Formula 1 tarihindeki en çok tartışılan olaylardan biri haline geldi. Olay mahkemeye gitti ancak sonra vazgeçildi, Hamilton emekli olmayı düşündü ve yarış direktörü Michael Masi görevden alındı.

1018958150-LAT-20211212-GP2122_152827_54I8268

Monza'daki olay şampiyona açısından hayati önem taşımasa da, yarışı beşinci bitiren Hamilton 2021 Abu Dhabi yarışına değinmeden edemedi.

Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Bu olay biraz anılarımı canlandırdı. Bugün güvenlik aracı konusunda yapılması gereken tam olarak buydu değil mi?"

"Yani sadece bir kere gerekli prosedürü uygulamamış oldular." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de FIA'nın bu sefer kurallara uyduğunu belirterek pilotunu destekledi.

Sky Sports'a verdiği demeçte Wolff, "Yarış direktörünün kararları her zaman eleştirilir."

"Belki bir tur daha erken davranabilirlerdi, ya da George'un (Russell) geçmesine izin verebilirlerdi. Ama en azından bu sefer kurallara uydular."

"Yarış, olması gerektiği gibi güvenlik aracı ardında bitti." dedi.

Abu Dhabi'nin aksine bu sefer güvenlik aracı, Hamilton'ın arkasındaki daha taze lastiğe sahip araçları tutmasına ve yarışı beşinci sırada bitirmesine yardımcı oldu.