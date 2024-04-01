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Formula 1

Hamilton: "2021 Abu Dabi'ye dair tek iyi şey babamın yanımda olmasıydı"

Lewis Hamilton, 2021 Dünya Şampiyonluğu'nun elinden alındığını düşünüyor ve herkesin 'hikayeyi çoktan bildiğini' dile getiriyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton 2021'de sezonun son yarışının son turunda Max Verstappen tarafından geçildi ve o sırada takım telsizinden 'yarış sonucunun manipüle edildiğini' dile getirdi.

Hamilton yarışın büyük bir bölümünü lider götürürken, Nicholas Latifi'nin kazasının ardından çıkan güvenlik aracıyla Verstappen yumuşak lastikler için pite girdi ve FIA yönetmeliklerine açıkça aykırı bir şekilde yalnızca önde giden iki pilotun arasındaki araçların güvenlik aracını geçmesine izin verildi.

Yarışın son turu için Hamilton kullanılmış sert lastiklerde, Verstappen ise tercih edilen yumuşak lastiklerde kaldı.

Verstappen bunu avantaja çevirerek 5. virajda geçiş yaptı ve çizgiyi geçerek ilk Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.

2 yılın ardından GQMagazine'e konuşan Hamilton, şampiyonluğun elinden alındığını hissedip hissetmediği konusunda şunları söyledi: "Şampiyonluk elimden alındı mı? Elbette. Hikayeyi zaten biliyorsunuz."

"Ama bence o anın en güzel yanı, o andan çıkardığım en güzel şey, babamın yanımda olmasıydı. Hayatın inişli çıkışlı bu büyük dönemecini birlikte atlatmıştık."

"Ve en çok acı çektiğim gün, o yanımdaydı ve beni yetiştirme şekli her zaman ayağa kalkmak, başımı dik tutmaktı."

"Açıkçası Max'i tebrik etmeye gittim ve bunun yaratacağı etkinin farkında değildim, aynı zamanda beni izleyen küçük destekçilerimi de düşünerek bunu yaptım."

"Bunu gözümde canlandırmamıştım. Ama kesinlikle şunun bilincindeydim: Yürüdüğüm bu 50 metre, yere düşüp öleceğim ya da ayağa kalkacağım yer."

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Zeynep Taş
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