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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

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Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
21 Kas 2019 11:56

Lewis Hamilton, Honda'nın bu sene gösterdiği ciddi gelişim sayesinde gelecek sene üç takım arasında şampiyonluk mücadelesi olmasını beklediğini söyledi.

Hamilton ve Mercedes, bir kez daha 2019'da şampiyon oldular. Takım böylece turbo V6 motorlar geldiğinden bu yana art arda 6. takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Ferrari'nin sezon başında geride kalması, Red Bull'un da Honda motoruna geçiş süreciyle ancak 3 galibiyet alması sonucu Mercedes rahat bir sezon geçirdi.

Brezilya'da kazanamayan ve yarışın sonunda Honda motorlu Toro Rosso sürücüsü Pierre Gasly'i geçmeyi başaramayan Hamilton, Red Bull'un gelecek sene mücadeleye tam olarak dahil olmasını bekliyor.

Hamilton, "Honda açık bir şekilde büyük adımlar attı ve başka bir üreticinin daha bu kadar güçlü olduğunu görmek harika."

"Bu, gelecek sene ciddi ciddi üçlü, dörtlü mücadele edebileceğimiz manasına geliyor. Bu Formula 1 için harika bir şey." dedi.

Verstappen, Honda ile ilk sezonlarında büyük tahminler yapmaktan kaçınmıştı ancak Japon üreticinin gelişimi sayesinde 3 galibiyet kazandı.

Gasly'nin Brezilya'da 2. olmasıyla Honda, 1991'den bu yana ilk defa duble yapmış oldu.

Verstappen, "Her zaman istatistikler önümüze geliyor. En son pole pozisyonunu 1991'de Brezilya'da kazanmışlar. Tekrar bu tür şeyleri yapıyor olmaları bizim için iyi bir zamanlama. 1990'lardaki sonuçlara güvenmeye devam ediyoruz."

"Bence Honda kesinlikle çok iyi bir yolda. Sezon boyunca çok ciddi gelişme kaydettiler. Bu açıdan çok memnunum." dedi.

Honda, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesi vermesini sağlarsa, Hamilton ve Verstappen ilk defa şampiyonluk mücadelesi vermiş olacaklar.

Brezilya'da konuşan Hamilton, "Bir noktada gençlere denk gelmemiz kaçınılmaz olacak."

"Formula 1'e dalga dalga genç sürücüler girmeyi başarıyor. Formula 1'de çok fazla potansiyele sahip olan genç kan var. Onlar gerçekten sporun geleceği."

"Neyse ki yaş olarak onların biraz önünde olsam da, hâlâ onlarla oynayabilecek durumda hissediyorum."

"Bu yüzden gelecek için, onlarla mücadele edebilmek için heyecanlıyım. Eğer bu takımlar bize yaklaşabilirlerse, Brezilya'daki gibi daha fazla harika mücadele izleyeceğiz. Bu harika olur." dedi.

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Seri Formula 1
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Editör Scott Mitchell

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