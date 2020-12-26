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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2020'de son 10 yılda öğrendiğimden daha çok şey öğrendim"

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Hamilton: "2020'de son 10 yılda öğrendiğimden daha çok şey öğrendim"
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2020 sezonu boyunca çok şey öğrendiğini söyleyen Hamilton, geçen 10 yıl boyunca kendini eğitmek için bu kadar zamanı olmadığını belirtti.

İngiliz pilot aynı zamanda COVID-19 sebebiyle kendine daha çok zaman ayırabildiğini ve kendisi için önemli şeyleri savunabilme imkanı bulduğunu da belirtti.

Daha yoğun bir sene geçirmesi sebebiyle İngiliz pilot, duyurulması gereken yeni amaçlar bulduğunu ve 2020’nin kendisinin en çok olgunlaştığı sene olduğunu ifade etti

The Race’e konuşan Hamilton: “Henüz tam potansiyelime erişmedim, daha yapılacak şeyler var. Öğrenebildiğim kadar öğrenmeye çalışıyorum ve yapılması gereken çok şey var.”

“Bu sene, daha çok zamanım olması sebebiyle muhtemelen benim için en büyük olgunlaşma yıllarından biri oldu. Öncesinde bir şeyden diğerine geçiyordunuz, hep yetişmeye çalışıyordunuz ama epostalardan, muhabbetlerden, belgesellerden vs. hep geri kalıyordunuz. O yüzden öğrenme metodu da değişti.”

Öğrenmenin yaşı olmaz mottosunu da savunan Hamilton 35 yaşında bir çok şey öğrenebildiği için etkilendiğini belirtti. Hamilton aynı zamanda gençken bu kadar öğrenmeye açık olmadığı için de kendini eleştirdi.

“Birçok yere gittik, dünyanın her yerinde bulunduk ve şimdi; gençken dünyada olup bitenlerden daha az haberim olduğunu anlıyorum. Haberleri pek izlemezdim, neler olduğunu bilmiyordum.”

“Birçok insan için çok zor bir sene oldu ve insanların başından çok olumsuz şey geçti: işlerini kaybettiler, şirketler kapandı ve evsiz insanlar hep mücadele içindeydi... Ama ben her şeye bardağın yarısı dolu olarak bakmayı tercih ediyorum ve 2021 yılı için yararlanabileceğimiz çok olumlu gelişmeler de oldu ve bunlardan biri de öğrenme süreciydi.”

“Her şeyi değiştiremem, çünkü tek bir kişiyim. Bir şeylerin olması için bir araya gelmeliyiz. Önemli olan en iyi yolu bulabilmek. Düşmanlar değil dostlar edinmek. Bu sene sesimi nasıl kullanacağım ve geri planda daha da ilerlemek için daha verimli yollar bulmak konusunda çok şey öğrendiğimi düşünüyorum.”

Son olarak Mercedes'le sözleşme imzalama sürecinde olan Hamilton'a Formula 1'e devam etmek için nasıl bir formda bulunması gerektiği sorulduğunda ise: “Daha kötü performans gösteremem - her sene gelişmem gerekiyor. Kolay olmasa da Formula 1 bana sevdiğim şeyi yapma şansı tanıdı.”

“Hakkım birçok sefer emeklilik hakkında konuşanlar oldu. Ama bunu çok erken veya çok geç bir noktada yapmak istemiyorum. Zamanı gelince yapmak istiyorum. Her zaman kendime meydan okuyorum ve Formula 1’den sonra da öyle yapmaya devam edeceğim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Memet Kağan Bilgili

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