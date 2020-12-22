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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2020'de ceza almama sebep olan hatalar bir daha olmayacak"

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Hamilton: "2020'de ceza almama sebep olan hatalar bir daha olmayacak"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton 2020 Formula 1 sezonu boyunca ceza almasına yol açan hatalarından ders aldığını ve hakemlerine “bir daha boş anını yakalayamayacağını” söyledi.

Hamilton bu sene 3 sefer yarış içinde ceza aldı, ilki Avusturya’da Alex Albon’la teması sebebiyle aldığı 5 saniye cezasıydı ve 2. sıradan 4. sıraya düşmesine sebep olmuştu.

En büyük ceza ise İtalya Grand Prix’sinde kapalı pit çizgisine girdiği için aldığı 10 saniyelik dur-kalk cezasıydı. Bu da Hamilton’u 1.likten sonunculuğa düşürürken İngiliz pilot, yarışın son anına kadar mücadele verip Monza’da damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Hamilton Sochi’de yarış öncesinde yanlış yerde kalkış antrenmanı yapması sebebiyle 2 adet 5 saniyelik ceza aldıktan sonra da hakemlere ateş püskürmüş ve “kendisini durdurmaya çalıştıklarını” söyleyerek cezaları saçmalık olarak nitelendirmişti.

Sochi’deki yorumlarını değerlendirmesi istendiğinde Hamilton, sözleri olayın hararetiyle söylediğini kabul ederek hakemlerle kendisi arasında gittikçe artan bir saygının da yerleştiğini açıkladı.

Hamilton: “Günün sonunda olayın hararetiyle bazı şeyler söylüyorsunuz.”

“Bazen dalgaya karşı yüzdüğünüzü hissettiğinizde bence bu insancıl bir tepki. Geriye dönüp baktığımızda her zaman bazı şeyleri farklı şekilde yapabileceğimizi düşünürüz.”

“Bence olgunlaştık. Bu sene çok olgunlaşmanın gerçekleştiğini düşünüyorum, hem spor olarak hem de attığımız adımlar açısından.”

“Muhtemelen kendim ve tecrübem için - nadiren hakemleri görebiliyorum, ama bence FIA ve hakemlerle aramızda bir saygı ve anlayış oluştu.”

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Cezaların Hamilton’un 7. şampiyonluğunu almasında herhangi bir etkisi olmadı ama bu sene kazanmadığı 6 yarışın 3’ünün olası sebeplerinden oldular.

Hamilton halen aldığı cezaların “gerekli cezalar” olmadığını düşündüğünü ama “hangi cezaların verileceğinin onun işi olmadığını” da söyledi.

Hamilton: “Bundan bir ders çıkardım ve beni bir daha boş anımda yakalayamayacaklar, orası kesin.”

“Sadece zaman geçtikçe çok daha ihtiyatlı ve gayretli olmalıyım.”

“Bir sporcu olduğumdan doğal olarak her zaman sınırı yakalamaya çalışıyorum; her zaman o fazladan kısmı bulmaya çalışıyorum. Sınırın altında ve üstünde olmak arasında çok ince bir çizgi var.”

“Bu sefer sınırın üstünde kaldıysam olabilir. Bundan dersimi çıkardım ve bir daha olmayacak.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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