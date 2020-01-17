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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “2020’de bir makine olacağım”

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Hamilton: “2020’de bir makine olacağım”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Oca 2020 11:40

Lewis Hamilton, bu sene başka bir seviyede çalışacağını ve “bir makine” olacağını söyledi.

Instagram’da evindeki bir fotoğrafını paylaşan altı kez dünya şampiyonu, şu anda sahip olduğu mutluluğun, 2020’de kendisini her zamankinden daha iyi hale getireceğini söyledi.

Hamilton, “Çok sevdiğim bir evin sahibi olmak, birçok harika anı yaratmak bana hak edebileceğimi düşündüğümden daha fazla mutluluk getiriyor.”

“Buradayken huzurluyum, odaklanabiliyorum ve zihnimle bedenimi toparlayabiliyorum. Bundan dolayı her sene geri dönebilirim. Bu yıl bir makine olacağım, her zamankinden daha farklı bir seviyede olacağım!”

“Gittiğiniz her yerde sevgi ve pozitiflik yayın.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, altıncı şampiyonluğunu kazandığı 2019’un, kendisinin F1’deki en iyi sezonu olduğunu söylemişti.

 

Paris’teki FIA Ödül Gala’sında konuşan Hamilton, “Sezon başlangıcında aracımız tam bir hurda gibiydi.”

“Testler sırasında aracımız hiç de iyi bir durumda değildi. İyi bir aralığa giremedik ve son güne kadar araç üzerinde iş yapamadık. Daha sonra ilk yarışımıza gittik ve iyi sonuçlar yakaladık.”

“Herhangi bir zayıflık olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir alana daha fazla odaklanırsanız, başka bir alan zarar görebilir. Örneğin, fiziksel olarak daha iyi olabilirim. Ancak F1’de belirli şeyler var ve haftada beş maraton koşabilecek seviyeye gelmeme gerek yok.” demişti.

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Editör Jonathan Noble

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