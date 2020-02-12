Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Lewis Hamilton, 2019 sezonunda kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.

İngiliz pilot, 2020 sezonu öncesinde yeni kask tasarımını tanıttı ve son yıllara kıyasla daha farklı renkler seçtiği görüldü.

Hamilton, tasarım olarak son yıllardaki tasarımı seçti ancak bu kez mor ve beyaz renklerine sahip olacak.