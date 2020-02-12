Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
paylaşım
yorumlar
Formula 1 dünya şampyonu Lewis Hamilton, 2020 sezonu için yeni bir kask tasarımı tanıtırken, son yıllara kıyasla daha farklı renkler seçti.
Lewis Hamilton, 2019 sezonunda kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.
İngiliz pilot, 2020 sezonu öncesinde yeni kask tasarımını tanıttı ve son yıllara kıyasla daha farklı renkler seçtiği görüldü.
Hamilton, tasarım olarak son yıllardaki tasarımı seçti ancak bu kez mor ve beyaz renklerine sahip olacak.
Slider
Liste
Helm van Lewis Hamilton, Mercedes
1/3
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Helm van Lewis Hamilton, Mercedes
2/3
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Helm van Lewis Hamilton, Mercedes
3/3
Fotoğraf: Lewis Hamilton
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al
|Editör
|Filip Cleeren
Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
29 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama turları
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
Slayt Şov