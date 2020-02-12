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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

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Hamilton, 2020 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
12 Şub 2020 18:42

Formula 1 dünya şampyonu Lewis Hamilton, 2020 sezonu için yeni bir kask tasarımı tanıtırken, son yıllara kıyasla daha farklı renkler seçti.

Lewis Hamilton, 2019 sezonunda kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmış ve büyük bir başarı yakalamıştı.

İngiliz pilot, 2020 sezonu öncesinde yeni kask tasarımını tanıttı ve son yıllara kıyasla daha farklı renkler seçtiği görüldü.

Hamilton, tasarım olarak son yıllardaki tasarımı seçti ancak bu kez mor ve beyaz renklerine sahip olacak.

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Helm van Lewis Hamilton, Mercedes

Helm van Lewis Hamilton, Mercedes
1/3

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Helm van Lewis Hamilton, Mercedes

Helm van Lewis Hamilton, Mercedes
2/3

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Helm van Lewis Hamilton, Mercedes

Helm van Lewis Hamilton, Mercedes
3/3

Fotoğraf: Lewis Hamilton

 

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Editör Filip Cleeren

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