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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “2020, mental olarak gerçek bir test”

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Hamilton: “2020, mental olarak gerçek bir test”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, gereksiz COVID-19 risklerinden uzak durmak için 2020 Formula 1 sezonunun kendisi için “yalnız bir yolculuk” olduğunu söyledi.

Sergio Perez’in Meksika’ya yaptığı gezi sonrasında COVID-19’a yakalanıp iki Silverstone yarışını kaçırması, virüsün sürücülerin kariyerleri üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olabileceğini gösterdi.

Hamilton, geleneksel olarak yarış hafta sonları dışında odağını müzik, moda ve seyahat gibi alanlara veriyor ve Avrupa yarışları arasındaki boşluklarda ABD’ye seyahat ediyor.

Ancak yoğun 2020 takvimi, İngiliz sürücünün, yakın çevresi dışında dış çevreyle sınırlı temas içeren bir grup içinde yaşamasına sebep oldu.

Hamilton, son iki ayda zamanını genellikle kendi motorhome’unda antrenörü Angela Cullen ile geçirdi ve şampiyonluk savaşına odaklanmaya devam ederken rutinini değiştirmenin kolay olmadığını itiraf etti.

Hamilton bu konuda, “Bunun kesinlikle bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Ancak herkes aynı gemide.”

“Şampiyonluk için savaşan bir F1 sürücüsünün yolculuğu, genellikle yalnız bir yolculuk gibi hissettirebilir.”

“Bu, etrafımızdaki insan sayısını azaltmak zorunda kalmamız ve sürekli seyahat etmemizle daha da belirgin hale geldi.”

“Geçmişte çok fazla seyahat ediyordum. Ancak bu sene arkadaşlarla zaman geçirmek, mükemmel dengeyi bulmak, yardımcı olan diğer şeyleri yapmak çok daha zor.”

 

“Bilmiyorum, bunu kelimelere dökmek zor. Ancak sanırım bunu herkes yapıyor. Bu gerçek bir zorluk ve bana göre mental bir test. Sizim için nasıl bilmiyorum, belki ailelerinizi görüyorsunuzdur ama ben görmüyorum.”

“Ancak gördüğünüz gibi, odaklıyım ve kararlıyım. Bu bir sprint yarışı değil, bir maraton.”

“Bu yüzden başımı öne eğiyorum. Yıl sonunda, hiçbir şeyin riskli olmayacağı bir zamanda eğlenebileceğimi biliyorum ve umarım ailemle olabilirim.” dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Hamilton’ın son zamanlarda çeşitliliği arttırmaya odaklanmasının ve Black Lives Matter girişimlerinin kendisine fayda sağladığını söyledi.

Wolff, “Lewis, sıkıntılı durumlarla savaşırken hep en iyi performansındaydı. Black Lives Matter hareketinin onun kalbinin bir parçası olduğun düşünüyorum ve motivasyon anlamında ona kesinlikle yardımcı oluyor.”

“Onun gelişiminden etkilendiğimi hep söyledim.”

“Her sezon kişilik ve sürücü anlamında daha iyiye gidiyor ve bu, 30’lu yaşlarının ortasındaki birinin kişilik anlamında, oyununuzu geliştirme anlamında, yarışlar dışında ilgi alanlarınızın olması anlamında nasıl gelişebileceğinizi göstermesi açısından gerçekten ilham verici.” dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Adam Cooper

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