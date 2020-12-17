Hamilton: "2020, COVID-19 nedeniyle kariyerimin en zor yıllarından biriydi"
Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, 2020 sezonunu COVID-19 pandemisi ve etkileri nedeniyle kariyerinin en zorlu yıllarından bir tanesi olduğuna vurgu yaptı.
Lewis Hamilton, bu yıl katıldığı 16 yarışın 14'ünde podyuma çıktı ve bunlardan 11'ini kazanırken, 10 yarışa pole pozisyonundan başladı.
Hamilton, Bahreyn GP sonrası koronavirüse yakalandığı için Sakhir GP'yi kaçırdı ve ayrıca Abu Dhabi'de kendisini fiziksel açıdan %100 hissetmiyordu.
Her şeye rağmen bu yıl kariyerinin yedinci şampiyonluğunu kazanan İngiliz pilot, COVID-19 nedeniyle kariyerinin en zor yıllarından bir tanesini geçirdiğini kabul ediyor.
Bitime üç yarış kala Türkiye'de şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, “Hangi sezonun diğerinden daha zor olduğunu söylemek neredeyse imkansız! Çünkü her yıl yeni ve farklı şeylerle karşı karşıya oluyorsunuz ve seçim yapmak kolay değil."
“Sanırım bu yılın şahsen benim için en zor yıllardan biri olduğunu söyleyebilirim."
"En zor yıl olmasa bile, en zorlardan biriydi, çünkü biliyorsunuz, hepimiz izolasyonla uğraştık ve insan içinde değildik. Kolay bir yıl değildi."
"Her şeye rağmen bu yıl yarışlar yapabildiğimiz için minnettarım. Bana göre, Formula 1'in yeniden yarışlar düzenleyebilmesi büyük bir başarı." dedi.
Hamilton bu yıl galibiyet ve pole pozisyonunu rekorlarını kırmayı başarmıştı. 35 yaşındaki İngiliz pilot, Sergio Perez ve Lance Stroll ile beraber COVID-19'a yakalanan üç pilottan bir tanesi olmuştu.
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|Editör
|Kemal Şengül