Hamilton: "2020, COVID-19 nedeniyle kariyerimin en zor yıllarından biriydi"

Lewis Hamilton, bu yıl katıldığı 16 yarışın 14'ünde podyuma çıktı ve bunlardan 11'ini kazanırken, 10 yarışa pole pozisyonundan başladı.

Hamilton, Bahreyn GP sonrası koronavirüse yakalandığı için Sakhir GP'yi kaçırdı ve ayrıca Abu Dhabi'de kendisini fiziksel açıdan %100 hissetmiyordu.

Her şeye rağmen bu yıl kariyerinin yedinci şampiyonluğunu kazanan İngiliz pilot, COVID-19 nedeniyle kariyerinin en zor yıllarından bir tanesini geçirdiğini kabul ediyor.

Bitime üç yarış kala Türkiye'de şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, “Hangi sezonun diğerinden daha zor olduğunu söylemek neredeyse imkansız! Çünkü her yıl yeni ve farklı şeylerle karşı karşıya oluyorsunuz ve seçim yapmak kolay değil."

“Sanırım bu yılın şahsen benim için en zor yıllardan biri olduğunu söyleyebilirim." "En zor yıl olmasa bile, en zorlardan biriydi, çünkü biliyorsunuz, hepimiz izolasyonla uğraştık ve insan içinde değildik. Kolay bir yıl değildi."