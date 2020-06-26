Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"
Ekleyen:
, Editör
26 Haz 2020 06:26

Lewis Hamilton, normalden farklı koşullarda gerçekleştirilecek olan 2020 sezonunun şimdiye kadarki en zor sezon olacağını düşünüyor.

Koronavirüs nedeniyle bir türlü başlayamayan 2020 Formula 1 sezonu, dört aylık zorunlu aradan ve ilk on yarışın ertelenmesi/iptal edilmesinden sonra nihayet önümüzdeki hafta Avusturya'da başlayacak.

Takımlar ilk başta Avrupa'da sekiz yarışa çıkacaklar ve üç hafta arka arkaya yarışa katılacaklar. Bu yoğun takvime ek olarak garajda tüm personele yönelik katı güvenlik ve hijyen protokolleri uygulanacak.

Kimse rahat şekilde hareket edemeyecek ve otel ile pist arasında gidip gelecekler.

Lewis Hamilton, tüm bu şartlar göz önüne alındığında 2020 yılını "en zor sezon" olarak yorumluyor.

Mercedes tarafından yayınlanan videoda Hamilton şu sözleri kullandı: "Geçirdiğimiz zor zamanlar ve durumu yönetmek için yapmamız gereken değişikliklerle, Formula 1'in karşı karşıya olduğu en zor sezon olacak ve bunun için elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

"Son birkaç ayda takım ve bana gerçekten yardımcı olan  tüm olumlu mesajlarınız için hepinize teşekkür etmek istedim."

"Sizi yarışlarda görmeyi özleyeceğiz, sizi görmeyi özleyeceğim. Boş tribünlerin önünde yarışmak ilham verici olmayacak, yalnız hissedeceğim. Ama sizlerin bizi desteklediğinizi bileceğiz. Lütfen bizim için en iyisini dileyin ve olumlu düşünmeye devam edin!"

 

Sonraki haber
Galeri: Albon'un Silverstone'daki test sürüşü

Önceki haber

Galeri: Albon'un Silverstone'daki test sürüşü

trending Bugün

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"
Formula 1 / Formula 1
39dk

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler
Formula 1 / Formula 1

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler

Newey, Vettel ve Webber'in sürüş tarzını karşılaştırdı
Formula 1 / Formula 1

Newey, Vettel ve Webber'in sürüş tarzını karşılaştırdı

McLaren, 2020 boyunca Sainz ile 'açık kitap' felsefesini izleyecek
Formula 1 / Formula 1

McLaren, 2020 boyunca Sainz ile 'açık kitap' felsefesini izleyecek

Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?
Formula 1 / Formula 1

Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?

Alman basınına göre Ferrari, Avusturya'ya çok az güncelleme götürecek
Formula 1 / Formula 1

Alman basınına göre Ferrari, Avusturya'ya çok az güncelleme götürecek

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var
GENEL / GENEL
1s

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"
Formula 1 / Formula 1

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"

Son Haberler

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"
Formula 1 / Formula 1
39dk

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

Galeri: Albon'un Silverstone'daki test sürüşü
Haber video
Formula 1 / Formula 1

Galeri: Albon'un Silverstone'daki test sürüşü

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler
Formula 1 / Formula 1

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler

Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?
Formula 1 / Formula 1

Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

39dk
2
Formula 1

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler

3
Formula 1

Newey, Vettel ve Webber'in sürüş tarzını karşılaştırdı

4
Formula 1

Alman basınına göre Ferrari, Avusturya'ya çok az güncelleme götürecek

5
GENEL

Zanardi'nin gözünde "ciddi" yaralanmalar var

1s

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"
F1

Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

Galeri: Albon'un Silverstone'daki test sürüşü
F1

Galeri: Albon'un Silverstone'daki test sürüşü

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler
F1

F1 direksiyonunda yasaklanan tuhaf çözümler

Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?
F1

Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?

Brawn: "F1'deki aero kısıtlaması 'nazik bir düzeltme' gibi"
F1

Brawn: "F1'deki aero kısıtlaması 'nazik bir düzeltme' gibi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.