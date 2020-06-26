Hamilton: "2020 en zor F1 sezonu olacak"

Koronavirüs nedeniyle bir türlü başlayamayan 2020 Formula 1 sezonu, dört aylık zorunlu aradan ve ilk on yarışın ertelenmesi/iptal edilmesinden sonra nihayet önümüzdeki hafta Avusturya'da başlayacak.

Takımlar ilk başta Avrupa'da sekiz yarışa çıkacaklar ve üç hafta arka arkaya yarışa katılacaklar. Bu yoğun takvime ek olarak garajda tüm personele yönelik katı güvenlik ve hijyen protokolleri uygulanacak.

Kimse rahat şekilde hareket edemeyecek ve otel ile pist arasında gidip gelecekler.

Lewis Hamilton, tüm bu şartlar göz önüne alındığında 2020 yılını "en zor sezon" olarak yorumluyor.

Mercedes tarafından yayınlanan videoda Hamilton şu sözleri kullandı: "Geçirdiğimiz zor zamanlar ve durumu yönetmek için yapmamız gereken değişikliklerle, Formula 1'in karşı karşıya olduğu en zor sezon olacak ve bunun için elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

"Son birkaç ayda takım ve bana gerçekten yardımcı olan tüm olumlu mesajlarınız için hepinize teşekkür etmek istedim."

"Sizi yarışlarda görmeyi özleyeceğiz, sizi görmeyi özleyeceğim. Boş tribünlerin önünde yarışmak ilham verici olmayacak, yalnız hissedeceğim. Ama sizlerin bizi desteklediğinizi bileceğiz. Lütfen bizim için en iyisini dileyin ve olumlu düşünmeye devam edin!"