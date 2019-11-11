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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "2019 en iyi performans gösterdiğim yıldı"

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Hamilton: "2019 en iyi performans gösterdiğim yıldı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Kas 2019 20:02

Lewis Hamilton bir Formual 1 pilotu olarak gelişmeye devam edebileceğini çünkü henüz performansının zirvesinde olmadığını söyledi.

Hamilton geçen hafta altıncı dünya şampiyonluğunu yakaladı ve Formula 1 kariyerine bir başka başarı daha eklemeyi başardı.

Hamilton, 2014 ve 2018 yıllarında 11 galibiyet alırken, bunlar kariyerinin en çok galibiyet aldığı sezonlardı. Bununla birlikte İngiliz pilot, bu yıl 10 galibiyet almayı başardı ve kalan iki yarışı da kazanırsa, kariyer rekorunu kıracak.

Ayrıca Hamilton, kalan iki yarışta iki podyum alması halinde sezonu 18 podyumla tamamlayacak ve 17 yarışlık önceki rekorunu da geride bırakacak.

Hamilton bu yıl şimdiye kadar 381 puan topladı ve puan anlamında en çok puan aldığı yıl, 408 puan kazandığı 2018 sezonuydu.

İngiliz pilot, "Bu sezona geçen yılı bitirdiğim noktadan başladığımdan emin olmaya çalıştım ve bunun sezon boyunca başardığımı düşünüyorum. Sıralamalarda çok tutarlıydım. Belki geçen yıl kaandığım harika pole pozisyonlarına sahip değildim ama çoğu zaman ikici çizgide yer aldım."

"Hockenheim'ı bir kenara bırakıyorum, ama kendimi o hafta sonu için geçiyorum, çünkü gerçekten %100 değildim. Bence bu, performans olarak en iyi yıldı."

"Bir şaheserin üstünde çalışıyorum ve bu şaheser henüz bitmedi. Bir usta için bunu yapmak zaman alıyor ve ustalaştığımı hissediyorum. Daha da usta olmak ve gelişmek için paylaşılabilecek çok şey var. Hâlâ gelişebilirim. Bulmacaya eklenebilecek çok fazla parça var."

"Karşılaşacağım inişler ve çıkışlar olacak. Fakat bununla baş edebilmek için şimdi en iyi araçlara sahip olduğumu düşünüyorum." dedi.

Hamilton bu yıl sıralama turlarında Valtteri Bottas ve Ferrari sürücüleri karşısında zorlanırken, şimdiye kadar dört pole pozisyonu alabildi.

Ancak İngiliz pilot, yılını değerlendirmek için sezon sonunu bekliyor.

Hamilton, "Çalışmaların değerlendirmesi, genellikle işin bittiği sezon sorunda oluyor ve sadece o zaman arkanıza yaslanıp bir kupa bira içebiliyorsunuz. Ben köpeklerimi yanıma alacağım, ayağımı uzatacağım ve sadece yılın ne kadar güzel olduğunu anlamaya çalışacağım."

"Zihniyetime bakarsam, çok rekabetçiyim ve 'tamam, iki yarış daha var, nasıl daha iyi bir iş yapabilirim ve nasıl sıralama performansımı geliştirebilirim?' düşüncesindeyim. Denemek ve pole pozisyonunu kazanmak ya da geçen yıl Singapur'da attığıma benzer bir turu atmak için önümde iki sıralama turları daha var."

"Her zaman sadece gelişmeyi düşünüyorum ve bu sporda olmayı çok seviyorum. Bu spor bana bir hayat ve yaşama amacı verdi. Bunun için minnettarım."

"Dediğim gibi, bir şaheser yaratmaya çalışma fikri hoşuma gidiyor. Hepimiz bir şekilde kendi şaheserimizi yaratmak için kendimize karşı mücadele ediyoruz ve benimki henüz bitmedi."

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Editör Scott Mitchell

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