Hamilton, 2018'den sonra ilk kez günün pilotu seçildi

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı 2020 Britanya GP'yi baştan sonra üstün götürerek kazanmayı başardı.

Ancak İngiliz pilot, son turda lastik patlattı ve yarım tur boyunca patlak lastikle sürmek zorunda kaldı.

Hamilton, sonuç olarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya üçüncü zaferini elde etti.

Kariyerinin 87. zaferini kazanan Hamilton, bu performansıyla 2018 yılından sonra ilk kez bir yarışta günün pilotu seçildi.

Hamilton geçen yıl hiç günün pilotu seçilmemişti.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: