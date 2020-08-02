Hamilton, 2018'den sonra ilk kez günün pilotu seçildi
paylaşım
yorumlar
Lewis Hamilton, Britanya'daki güçlü performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı 2020 Britanya GP'yi baştan sonra üstün götürerek kazanmayı başardı.
Ancak İngiliz pilot, son turda lastik patlattı ve yarım tur boyunca patlak lastikle sürmek zorunda kaldı.
Hamilton, sonuç olarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya üçüncü zaferini elde etti.
Kariyerinin 87. zaferini kazanan Hamilton, bu performansıyla 2018 yılından sonra ilk kez bir yarışta günün pilotu seçildi.
Hamilton geçen yıl hiç günün pilotu seçilmemişti.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Brtitanya GP
|Lewis Hamilton
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|25
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Hamilton, 2018'den sonra ilk kez günün pilotu seçildi
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov