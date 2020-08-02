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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2018'den sonra ilk kez günün pilotu seçildi

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Hamilton, 2018'den sonra ilk kez günün pilotu seçildi
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 15:13

Lewis Hamilton, Britanya'daki güçlü performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Lewis Hamilton, pole pozisyonundan başladığı 2020 Britanya GP'yi baştan sonra üstün götürerek kazanmayı başardı.

Ancak İngiliz pilot, son turda lastik patlattı ve yarım tur boyunca patlak lastikle sürmek zorunda kaldı.

Hamilton, sonuç olarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya üçüncü zaferini elde etti.

Kariyerinin 87. zaferini kazanan Hamilton, bu performansıyla 2018 yılından sonra ilk kez bir yarışta günün pilotu seçildi.

Hamilton geçen yıl hiç günün pilotu seçilmemişti.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Brtitanya GP  Lewis Hamilton

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 25
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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