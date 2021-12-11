Hamilton, 2016'daki şampiyonluk yarışından önce olduğundan "bir milyon kat daha iyi" hissediyor

İngiliz, Pazar günü Yas Marina'daki yarışta Abu Dhabi'deki dördüncü F1 şampiyonluk yarışına katılacak. Sebastian Vettel'in, Fernando Alonso, Mark Webber ve Hamilton'a karşı ilk şampiyonluk zaferi ile sona eren 2010 etkinliğinin ardından, 2014 ve 2016'da Hamilton ve Rosberg, aynı mekanda şampiyonluk için zorlu bir mücadele yaptı.

İkinci karşılaşmalarında Hamilton, 2014'te olduğu gibi yarışı kazandı ancak Rosberg, Hamilton'a F1'in turbo hibrit döneminde yaşadığı tek şampiyonluk yenilgisini yaşatarak ikinci oldu.

2021 sezonu Pazar günü sona erecek ve Verstappen yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Bu Hollandalı'ya, Hamilton ile eşit puanlarda geldiği ve kazananın her şeyi aldığı yarışta, erken bir avantaj sağlıyor.

Cumartesi günü Verstappen'e karşı kaybettikten sonra Hamilton'dan, Pazar günkü yarış öncesi duygularını, bir F1 şampiyonluk mücadelesinin sezonun son yarışına gittiği son yıl olan 2016 ile karşılaştırması istendi.

"Milyonlarca kat daha farklı hissediyorum."

"Bu çok ama çok farklı bir senaryo. Tamamen farklı ve o zamana göre milyonlarca kat daha iyi hissediyorum. İyi hissediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: FIA Pool

Hamilton, 2021'de, beş yıla kıyasla neden daha iyi hissettiğini açıklamanın "özellikle konuşmak istemediği bir şey" olduğunu söyledi ancak "hayatta 2016'dan farklı bir yerde" olduğunu da sözlerine ekledi.

"Hayatta farklı şeylere karşı geliyorum ve bu sefer, yalnızca farklı ve çok daha mutlu bir yerdeyim." dedi.

Hamilton, Mercedes'in dayanıklılık sorunlarının en kötüsüne katlandığı ve şampiyonluğu kazandıktan hemen sonra F1'den emekli olan Rosberg'e kıyasla birkaç yavaş başlangıç yaptığı 2016'dan daha iyi bir sürücü olup olmadığı sorulduğunda, "Daha iyi bir sürücüyüm ve daha iyi bir takım arkadaşıyım." dedi.