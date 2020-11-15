Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

paylaşım
yorumlar
Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, 2007 'deki şampiyonluk mücadelesinde Çin'de aldığı darbeyi hatırlayarak son turlarda pite gelmeyi reddettiğini söyledi.

Hamilton, yarışı ikinci sıradaki Sergio Perez'in önünde ekstra bir pit stop yapıp liderliğini koruyacak şekilde farkla lider götürüyordu.

Mercedes yarışın son turlarında yağmur beklediğini söyledi ve Hamilton'ı pite çağırdı. Bu kapsamda pit ekibi pit alanına dahi çıktılar.

Ancak Hamilton takımının emrine karşı çıkarak pist üstüne kaldı ve 30 sn'den fazla farkla yarışı kazanarak şampiyon oldu. 

Hamilton, yarışın 8. turunda geçiş lastiklerine geçmişti ve son bölümde lastikleri neredeyse kuru zemin lastiklerine dönüştü. 2007 Çin GP'de benzer şartlarda pite gelen Hamilton, pite girişte kaymış ve çakıl alana saplanarak muhtemelen bir şampiyonluğu kaybetmişti.

Hamilton, "Hatırlarsınız, 2007 dünya şampiyonluğunu pit yolunda kaybetmiştim. 2007'den kesinlikle ders çıkardım."

"Her şeyin kontrolüm altında olduğunu hissediyordum. Yol tutuşu gittikçe iyiye gidiyordu ve yağmur yağarsa onunla idare edecektim." dedi.

Hamilton, yarışın başında pole pozisyonundan başlayan ve lider durumda olan Lance Stroll'un neredeyse bir pit stop mesafesi kadar geriye düşmüştü ancak orta bölümde gittikçe farkı kapattı ve son bölümde pist büyük ölçüde kuruyunca öne geçmeyi başardı.

Hamilton, Vettel ve Stroll'un yeni geçiş lastiklerine geçmesinin ardından iki sıra birden kazandı ancak bunun doğru bir hamle olmadığını bildiğini söyledi.

 

Hamilton, "Seb'in fark açtığı bir nokta olmuştu. O an ne olduğunu bilmiyordum, lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutmaya çalışıyordum."

"Benim lastiklerim mi aşırı ısınıyordu, onlarınki mi çok soğuktu bilmiyordum."

"Bir ara lastiklerimde ufalanma sorunu başlasa da ardından yeniden düzeldi ve yol tutuşu bulmaya başladım."

"Pist belli yerlerde kuruyordu ve sürüş çizgimi yarış boyunca geliştirdim."

"Ardından performansım arttı. Seb pite girdi ancak o an benim için bunun doğru karar olmayacağını biliyordum."

"Bu yüzden pistte kaldım. Lastikler gittikçe slick (oluksuz) lastiklere döndükçe, ihtiyacım olan asıl şeyin bunun olduğunu gördüm."

"Şanslıydım ki geçiş lastikleri sıcaklığını korudu. Yeni oluksuz lastiklere geçseydik, böyle sonuç elde edemezdik. Bu yüzden en iyi karar buydu." dedi.

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

Önceki haber

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

Sonraki haber

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör James Newbold

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

F1 aracı ne kadar hız yapabilir?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 aracı ne kadar hız yapabilir?

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Son Haberler

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Heyecan dolu yarışı Hamilton kazandı, Perez ve Vettel podyumda!

2s
2
Formula 1

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

32 dk
3
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

21s
4
Formula 1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

2s
5
Formula 1

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

1s

Son Haberler

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"
F1

Üçlertoprağı "Kusursuz Bir Yarış Yönettik"

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş
F1

Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"
F1

Hamilton: "Gizliden gizliye buralara gelmeyi hayal ediyordum"

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"
F1

Vettel: "Podyuma çıkmak bizim için sürpriz oldu"

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
F1

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

Son Videolar

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
20s

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
22s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.