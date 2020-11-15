Hamilton, 2007 Çin hatırası nedeniyle pite girmek istememiş

Hamilton, yarışı ikinci sıradaki Sergio Perez'in önünde ekstra bir pit stop yapıp liderliğini koruyacak şekilde farkla lider götürüyordu.

Mercedes yarışın son turlarında yağmur beklediğini söyledi ve Hamilton'ı pite çağırdı. Bu kapsamda pit ekibi pit alanına dahi çıktılar.

Ancak Hamilton takımının emrine karşı çıkarak pist üstüne kaldı ve 30 sn'den fazla farkla yarışı kazanarak şampiyon oldu.

Hamilton, yarışın 8. turunda geçiş lastiklerine geçmişti ve son bölümde lastikleri neredeyse kuru zemin lastiklerine dönüştü. 2007 Çin GP'de benzer şartlarda pite gelen Hamilton, pite girişte kaymış ve çakıl alana saplanarak muhtemelen bir şampiyonluğu kaybetmişti.

Hamilton, "Hatırlarsınız, 2007 dünya şampiyonluğunu pit yolunda kaybetmiştim. 2007'den kesinlikle ders çıkardım."

"Her şeyin kontrolüm altında olduğunu hissediyordum. Yol tutuşu gittikçe iyiye gidiyordu ve yağmur yağarsa onunla idare edecektim." dedi.

Hamilton, yarışın başında pole pozisyonundan başlayan ve lider durumda olan Lance Stroll'un neredeyse bir pit stop mesafesi kadar geriye düşmüştü ancak orta bölümde gittikçe farkı kapattı ve son bölümde pist büyük ölçüde kuruyunca öne geçmeyi başardı.

Hamilton, Vettel ve Stroll'un yeni geçiş lastiklerine geçmesinin ardından iki sıra birden kazandı ancak bunun doğru bir hamle olmadığını bildiğini söyledi.

Hamilton, "Seb'in fark açtığı bir nokta olmuştu. O an ne olduğunu bilmiyordum, lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutmaya çalışıyordum."

"Benim lastiklerim mi aşırı ısınıyordu, onlarınki mi çok soğuktu bilmiyordum."

"Bir ara lastiklerimde ufalanma sorunu başlasa da ardından yeniden düzeldi ve yol tutuşu bulmaya başladım."

"Pist belli yerlerde kuruyordu ve sürüş çizgimi yarış boyunca geliştirdim."

"Ardından performansım arttı. Seb pite girdi ancak o an benim için bunun doğru karar olmayacağını biliyordum."

"Bu yüzden pistte kaldım. Lastikler gittikçe slick (oluksuz) lastiklere döndükçe, ihtiyacım olan asıl şeyin bunun olduğunu gördüm."

"Şanslıydım ki geçiş lastikleri sıcaklığını korudu. Yeni oluksuz lastiklere geçseydik, böyle sonuç elde edemezdik. Bu yüzden en iyi karar buydu." dedi.