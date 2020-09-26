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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı

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Hamilton, 2. virajdaki ihlal sonrası ceza almadı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Lewis Hamilton, Rusya Grand Prix’si öncesi sıralama turlarında pist üstü pozisyonunu korumak için 2. virajda piste geri dönerken kural ihlali yapmasının ardından herhangi bir ceza almadı.

Hamilton, Sochi Autodrom pistindeki sıralama turlarında, F1 kariyerindeki 96. pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Ancak FIA hakemleri, sıralama turlarında Hamilton’ın 2. virajda dışarı taşıp piste dönerken talimatlara uymadığını söyledi.

Hafta sonu öncesinde, 2. virajda dışarı taşan sürücülerin yavaş şekilde turuncu dubaların arasından geçip piste geri dönmesi gerektiği belirtilmişti.

Ancak Hamilton, bunu ihlal ettiği gerekçesiyle Nicholas Latifi, Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ile birlikte inceleme altına alındı.

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Ancak sonrasında hakemler, Hamilton’ın hata yaptığını kabul ettiğini ve İngiliz sürücünün herhangi bir avantaj sağlamaması ve piste güvenli şekilde dönmesi sebebiyle herhangi bir ceza vermediklerini açıkladılar.

Aynı şekilde Latifi, Magnussen ve Grosjean da herhangi bir ceza almadı. Ancak bu ihlali yarışta yapan sürücülerin beş saniye zaman cezası alacağı duyuruldu.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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