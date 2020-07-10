Hamilton: "2. antrenman seansında neler oldu bilmiyorum"

İlk antrenman seansında dördüncü olan ve lider Sergio Perez'in 0.2 saniye arkasında olan Hamilton, ikinci antrenman seansında altıncı sırada yer aldı ve lider Max Verstappen'in 0.6 saniye gerisinde kaldı.

Seanslar arasında yaşadığı bu performans kaybının nedeni sorulduğunda Hamilton şu yanıtı verdi: "Hissiyat tamamıyla aynıydı. Geçen hafta sonu da aynı pistteydik, bu yüzden büyük bir değişiklik yok."

"Ancak ikinci antrenman seansında neler olduğunu bilmiyorum, bir şey söyleyemem. Gayet normal bir hissiyat vardı, ancak tempomuz çok kötüydü, bu yüzden perde arkasında sorunun sebebini bulmak için yapılması gereken çok fazla şey var."

"İlk antrenman seansında gayet iyi bir hissiyata sahiptim ve ikinci antrenman seansının başlangıcı da gayet iyiydi, ancak sonrasında yavaş yavaş dağılmaya başladı. Diğerleri gayet hızlılardı, ve tabii ki Valtteri [Bottas] iyi bir tempoya sahip. Umuyorum ki yarın biraz daha iyi olacaktır."

Geçen hafta sonu yapılan Avusturya GP'de, her iki Mercedes aracı birden vites kutusundaki sensörlerde sorun yaşamıştı ve yarış dışı kalmakla karşı karşıya kalmıştı. Mercedes pit duvarı, sorunun önüne geçmek için pilotlarına kerblerden uzak durmaları gerektiğini söylemişti.

Mercedes'in kerbleri kullanma durumu sorulduğunda Hamilton, konu hakkında şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla hâlâ dikkatlı olmamız gerekiyor, bana göre kerblerin üzerinden kötü bir şekilde geçerseniz araca hâlâ zarar verebilirsiniz. Durumun, geçtiğimiz pazar gününe göre daha sert olup olmayacağını ise göreceğiz."

Cumartesi günü ise Spielberg'de büyük bir fırtına beklentisi bulunmakta ve FIA, takımları seansların iptali konusunda haberdar edeceğini takımlara bildirdi.

Hamilton'a göre ise sıralamaların iptal olması çok kötü olabilir: "Eğer sıralamalar iptal edilirse gerçekten çok kötü olur, geçen haftakinden de geride başlama ihtimalim olur, bu da bizim işimizi zora sokar."

"Şu anda yağmur yağmama dansı yapıyorum, eğer Pazar günü yağmur yağmayacağından emin olsaydık bu dansı gerçekten yapardım."

Antrenman seanslarında hızlı görünen Racing Point ile beraber gridin birbirine daha çok yaklaştığı yorumları ortaya çıktı. Bunun yanında iyi bir tempoya sahip olan Red Bull, pek çok uzman tarafından Mercedes'in en büyük rakibi olarak gösterilmekte.

Hamilton, gridin birbirine yaklaşması üzerine sorulan soruya şu cevabı verdi: "Öyle görünüyor, ancak antrenmanlarda neler oluyor hiçbir zaman bilemezsiniz. Diğerlerinin daha hızlı olduğu, ya da bizim yavaşladığımız görülüyor, ikisinden biri."

"Dediğim gibi, biraz daha çalışmamız gerekiyor. Umarım yarın yağmur olduğu sırada sürebiliriz, bu çok eğlenceli olur, bu yüzden umarım yarın yağmur altında sürüş yapabiliriz."