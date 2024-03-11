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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Hamilton: "18 yaşında F1'e girsem, bu kariyerime zarar verirdi"

Lewis Hamilton, bu hafta sonu Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerine göreve çağrılan Oliver Bearman gibi 18 yaşında Formula 1'e girmiş olsaydı, bunun kariyerine zarar vereceğini çünkü o dönemde buna hazır olmadığını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Steve Etherington / Motorsport Images

Bearman, Cuma günü Cidde'de gerçekleştirilen sıralamalarda Carlos Sainz'ın Ferrari'sine atlayıp 11. olarak bütün padoğu etkiledi. Genç pilot, neredeyse Hamilton'ı Q3'ün dışında bırakacaktı.

Hamilton 18 yaşındayken 2003 Formula Renault İngiltere şampiyonluğunu kazandı ve yıl sonunda Macau ve Kore etkinliklerinde ilk F3 yarışına çıktı.

Ardından F3'te iki ve GP2'de bir tam sezon geçirip 2007'de önemli bir kış test programı yürüttükten sonra McLaren F1 yarış koltuğuna oturdu.

Bearman Cidde'deki ilk F1 yarışına F4'ten F3'e, oradan da F2'ye geçerek ve sadece sınırlı sayıda F1 testi yaparak katılacak.

Motorsport.com tarafından kendisine aynı yaşta F1'e girmeyi hayal edip edemeyeceği sorulan Hamilton, hazır olamayacağı konusunda kararlıydı.

F1'deki ilk sezonu hakkında konuşan Hamilton, "22 yaşındaydım. On sekizde, neredeydim, F3'te mi? 18'imde F1 için hiçbir şekilde hazır değildim. Ama zamanlar farklı. F2 araçları daha hızlı."

"Kesinlikle hazır değildim. Bence 18 yaşında katılsaydım, sadece kendi adıma konuşuyorum, hazır olmadığım için kariyerim bu şekilde olmayabilirdi. Bu yüzden beklediğim için mutluyum."

"Ama Max [Verstappen] erken geldi, Kimi [Raikkonen] erken geldi ve diğerleri de bunu yaptı. Bence beklediğim için kariyerimin ilk 12 yarışında art arda 12 podyum elde ettim. Bu yüzden bu temele sahip olduğum için mutluyum." dedi.

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, gelecek sene Haas'ta yarış koltuğuna otursa bile Ferrari bağlantılı olacak meslektaşı Bearman için övgü dolu sözler söyledi.

Hamilton, "Harika bir adam. Neredeyse beni Q3'ten ediyordu! Harika bir iş çıkardı. Carlos'un yaşadığı sorunu duymak oldukça üzücü, umarım iyi ve sağlıklı olur."

"Ama evet, hiç antrenman yapmadan doğrudan 3. antrenmanla başladı. Onun yaptığı gibi yapmak çok ama çok büyük bir iş."

"Gerçekten çok etkilendim ve bu onun ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Ayrıca araç da oldukça iyi görünüyor! Belli ki orada da kendine güveni tam." dedi.

 

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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