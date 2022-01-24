Hamilton, 15 yıllık F1 kariyerinde 11. kez Hawthorn Trophy'yi kazandı

Prestijli ödül her yıl Formula 1 dünya şampiyonasında en başarılı performansı gösteren İngiliz Milletler Topluluğu sürücüsüne veriliyor.

Adı, şampiyonluğu kazandıktan üç ay sonra bir trafik kazasında hayatını kaybeden İngiltere'nin ilk dünya şampiyonu Mike Hawthorn'dan geliyor.

Şampiyonluk savaşını Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybetmesine rağmen Hamilton, bu ödülü arka arkaya sekizinci kez kazandı.

2021'de toplam sekiz zafer elde eden Hamilton, Abu Dhabi GP'yi tartışmalı bir şekilde Max Verstappen'e kaybetmesinin ardından kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kaçırmıştı.

Hamilton, Londra'daki Royal Automobile Club'da düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi'nde' ödülün kazananı olarak ilan edildi.

Hamilton bu ödülü daha önce 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2008 ve 2007'de kazanmıştı.

İngiliz pilot, kariyerinde sadece dört kez bu ödülü alamadı. 2009 ve 2011'de Jenson Button bu ödülü alırken, 2010 ve 2013 yıllarında Mark Webber kazanmıştı.