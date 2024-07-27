Hamilton: "1.2 saniye geride olmak iyi değil"
Lewis Hamilton, aracın cuma günü performansından memnun olmadığını söyledi.
Lewis Hamilton, bugünkü antrenman seanslarında kötü bir kötü geçirdiğini ve aracının son birkaç yarışa göre tamamen farklı hissettirdiğini söyledi.
Hamilton, araçta birçok denge sorunu yaşadıklarını ve diğer takımların performansının daha iyi olduğunu ifade etti.
"Gün genel olarak oldukça kötüydü, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Araç son birkaç yarışta harika hissettiriyordu ancak bugün tamamen farklı bir his vardı."
"1.2 saniye geride olmak iyi değil. Diğer herkes bizden daha iyi performans gösteriyor."
"Birçok denge sorunu yaşadık ama ikinci antrenmanda performansımız daha iyiydi diyebilirim."
"Yine de diğer herkes bizden daha iyi performans gösterdi."
"Gece boyunca bazı değişiklikler yapabiliriz. Yarın yağmur yağarsa, daha iyi bir iş çıkarabiliriz.
"Aracın yağmurda kuru zemine göre daha iyi olacağını düşünüyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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