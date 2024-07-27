Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Hamilton: "1.2 saniye geride olmak iyi değil"

Lewis Hamilton, aracın cuma günü performansından memnun olmadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, bugünkü antrenman seanslarında kötü bir kötü geçirdiğini ve aracının son birkaç yarışa göre tamamen farklı hissettirdiğini söyledi.

Hamilton, araçta birçok denge sorunu yaşadıklarını ve diğer takımların performansının daha iyi olduğunu ifade etti.

"Gün genel olarak oldukça kötüydü, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Araç son birkaç yarışta harika hissettiriyordu ancak bugün tamamen farklı bir his vardı."

"1.2 saniye geride olmak iyi değil. Diğer herkes bizden daha iyi performans gösteriyor."

"Birçok denge sorunu yaşadık ama ikinci antrenmanda performansımız daha iyiydi diyebilirim."

"Yine de diğer herkes bizden daha iyi performans gösterdi."

"Gece boyunca bazı değişiklikler yapabiliriz. Yarın yağmur yağarsa, daha iyi bir iş çıkarabiliriz.

"Aracın yağmurda kuru zemine göre daha iyi olacağını düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "İki aracımız arasında çok fark vardı"
Sonraki haber Sainz: "Çok fazla lastik aşınması var"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler."

Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler."

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler."
Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"

Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"

Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yağmur ihtimaline odaklanıyoruz"
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor

Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor

Formula 1
Belçika GP
Mercedes, düzlükte neden 0.9 saniye kaybettiğini araştırıyor
Mercedes, Belçika GP için araçta önemli değişiklikler yaptı

Mercedes, Belçika GP için araçta önemli değişiklikler yaptı

Formula 1
Belçika GP
Mercedes, Belçika GP için araçta önemli değişiklikler yaptı
Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor

Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor

Formula 1
Belçika GP
Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, antrenmanlardaki problemlerin ardından yeni tabandan vazgeçti

Mercedes, antrenmanlardaki problemlerin ardından yeni tabandan vazgeçti

Formula 1
Belçika GP
Mercedes, antrenmanlardaki problemlerin ardından yeni tabandan vazgeçti
Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak

Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak

Formula 1
Belçika GP
Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak
Hamilton: "Verstappen'in bana karşı her zaman düşmanlığı olacak"

Hamilton: "Verstappen'in bana karşı her zaman düşmanlığı olacak"

Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Verstappen'in bana karşı her zaman düşmanlığı olacak"

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

SBK World Superbike
Autodrom Most
Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

F1 Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye