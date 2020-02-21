Hamilton: "100 tur daha atabilirdim!"

Mercedes pilotları, testin ikinci gününde bir kez daha çok sayıda tur atmayı başardı ve Lewis Hamilton sadece dört saatte yüzden fazla tur atarak dikkatleri üzerine çekti.

Takım hem aero testler yaparken hem de sert lastiklerle uzun yarış simülasyonları ve pit stop antrenmanları yaptı.

Günün ardından konuşan Hamilton, ikinci günün kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

Hamilton, "Barcelona'da bir başka güzel gün daha oldu ve bugün yeni araçta harika bir mesafe tamamladık."

"Takım olarak sabah bir tam yarış mesafesi tamamladık, bu da dayanıklılık için harika bir şey ve sahip olduğumuz temeli gösteriyor."

"Bu, hmuhtemelen bir test seansını bitirdiğim ve devam etmek istediğim ilk gün."

"20 dakika kalmıştı ve tur sayısını en üst düzeye çıkarıp, daha fazla tur atmak istedim, ama lastik kalmamıştı."

"Bugün iyi hissettirdi ve fiziksel olarak harikaydım."

"Bir yarış mesafesi tamamlamak ve buna rağmen 100 tur daha yapabileceğimi hissetmek iyi bir his."

Valtteri Bottas ise toplamda 77 tur attı.

"Bu öğleden sonra 77 turu tamamladık ve bu iyi bir sayı."

"Ama açıkçası çalışmalar, araçtaki bir sorun nedeniyle kısa kesildi. Bu da günü biraz daha zor hale getirdi."

"Araç hakkında daha fazla şey öğrenmek için iyi bir gündü. İyi sayıda tur attık ve neredeyse tam bir yarış simülasyonunu tamamladım."

"Bu nedenle bundan iyi deneyimler elde ettik ve yarı öncesinde araştıracağımız birçok verimiz var."

"Araç iyi hissettirdi ve yarın sabah sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum, umarım temiz bir gün geçiririz."

James Allison ise yaşanan sorunla ilgili şunları söyledi: "Hepimiz bugünü erken kapattığımız için biraz hayal kırıklığına uğradık, ancak kendimizi karşılaştığımız sorunun hızla çözülebileceği ve sorunla karşılaşmadan önce temiz bir 183 tur attığımız gerçeğiyle teselli ediyoruz."

"Lewis'in sabahki yarış simülasyonu istikrarlıydı ve Valtteri sorun yaşayana kadar iyi bir seviyedeydi."

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