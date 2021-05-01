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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Şartlar çok zordu"

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, Editör

Lewis Hamilton, 100. Formula 1 pole pozisyonunu alma fırsatını kaçırdığı Portekiz Grand Prix sıralama turlarının ''çok karışık'' geçtiğini söyledi.

Hamilton: "Şartlar çok zordu"

Hamilton'ın sıralama turlarında 100. pole pozisyonunu alması ve bu alanda üç haneli rakamlara gelen ilk isim olması bekelniyor.

İngiliz pilot sıralama turlarının ikinci bölümünde en hızlı zamanı yapsa da, üçüncü bölümde takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın hızına yetişemedi ve Fin pilotun 0.007 saniye arkasında kalarak ikinci sırayı aldı.

Hamilton seanstan sonra yaptığı açıklamalarda, rüzgarlı koşullar ve pistteki yol tutuşu nedeniyle seansın zor geçtiğini söyledi.

İngiliz pilot, ''Bu zor bir seanstı. Bence kimse için kolay değildi, özellikle de böylesine rüzgarlı havada ve kaygan zeminde.''

''Bence herkes için zorlayıcıydı ve benim için çok karmaşık bir seanstı. Birinci bölüm iyi değildi, ikinci bölümde tek iyi turum vardı ve tüm seans boyunca sadece tek iyi turum olduğunu söyleyebilirim.''

''Üçüncü bölüm çok kötüydü. Valtteri, içinde bulunduğumuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda harika bir iş çıkardı.'' dedi.

Hamilton, ikinci bölümde, orta hamur kullanarak 1:17.968'lik çıkardı ve Bottas'ın pole süresinden 0.4 saniye daha hızlıydı ki, Fin pilot bu süreyi yumuşak lastik kullanarak yaptı.

İki Mercedes sürücüsü de, üçüncü bölümdeki son denemelerini orta hamurlarla yaptı ancak ikisi de en iyi tur zamanlarını geliştiremedi.

Hamilton, ''En sonunda doğru kararı verdiğimizi düşünmüyorum. Pist zorluydu ve hepimiz birçok tur atıyorduk. Lastikler çok sertti, bu yüzden de yüzeyle birlikte çok iyi çalışmadılar. Yani, lastikleri ısıtmak için fazladan tur atmamız gerekti.''

''Çok iyi bir yol tutuşum yoktu, bu yüzden de harika bir iş çıkaramadım.'' dedi.

Hamilton, Cuma günkü antrenmanlardan sonra bir sorun olacağını fark etmiş ve Pirelli'yi neden bu kadar sert lastikleri, yol tutuşu düşük olan Portimao'ya getirdikleri konusunda sorgulamış.

''Geçtiğimiz yılın lastiklerinden daha zor olduklarını düşünmüyorum.''

''Geçtiğimiz sezon buradayken, yine benzer sorunları yaşamıştık, yol tutuş düşüktü ve yol tutuşu yakalayabileceğimiz çok az bir aralık vardı. Bence bugünkü sorun da buydu, üçüncü antrenmanlarda çok iyi hissediyordum ve söylediğim gibi ikinci bölümdeki turum da çok sağlamdı. Doğru yerde olduğumuzu düşünmüştüm.''

''Bu sıcaklıklarla, rüzgarların süratiyle de alakalı. Şanssız olabilirsiniz ve belirli virajlarda karşılaşmayacağınız arkadan gelen rüzgarlarla karşılaşabilirsiniz.''

''Bu, bazı şeylerin kombinasyonu ve bugün genellikle temiz ve harika turlar çıkaramadım. Sadece ikinci bölümdeki tek turum iyiydi.''

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Editör Betim Aker

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