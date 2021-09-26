Hamilton: "100. F1 zaferime ulaşmam çok uzun sürdü"

Hamilton, Rusya'da bu sezonki 5. galibiyetini kazanarak şampiyonada 2 puan farkla da olsa yeniden liderliğe yükselmiş oldu. Hamilton, Rusya GP zaferi ile toplam galibiyet sayısını 100'e çıkardı ve zaten kendisinde olan galibiyet rekorunu yeni bir seviyeye taşımış oldu.

Bu alanda rekor daha önce 91 yarış zaferi ile Michael Schumacher'di. Hamilton, 3 basamaklı bir galibiyet sayısına ulaşarak yeni bir seviyeye ulaştı.

Hamilton, "Buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Burada harika bir kalabalık vardı. Hava şartları açısından en iyisi değildi ancak ne yarış oldu! Rusya'daki herkese, burada bizimle olduğu için teşekkürler."

"100 galibiyete ulaşmam uzun zaman sürdü. Bunu başarıp başaramayacağımdan dahi emin değildim..." dedi.

Rusya'da liderlik uzun süre McLaren pilotu Lando Norris'deydi. Hamilton, son bölümde Norris'le farkı kapatsa da Norris yağmurun çiselemeye başladığı anda liderliğini korumayı başardı. Ancak yağmur şiddetini arttırırken Hamilton yağmur lastikleri için pite gelirken Norris gelmedi ve sonunda kaybeden taraf oldu.

Norris için Hamilton, "Lando muhteşem bir iş çıkarıyordu, inanılmaz performansa sahipti. McLaren için harika iş çıkarıyor. Eski takımımı önde görmek açıkçası acı tatlı bir durumdu. Çok iyi iş çıkarıyorlar, son yarışı kazandılar. Biliyorsunuz, Mercedes motoruyla fantastik iş çıkarıyorlar. Bu açıdan onların yeniden birleştiğini görmek güzel." dedi.

Hamilton, son bölümde kendisini pite alan takımına teşekkür ederken 100. galibiyeti takımdaki herkese adadı.

Hamilton, "Açıkçası takımım sonunda doğru bir karar verdi. Lando'nun gitmesine izin vermek istemiyordum ancak tabii ki havanın ne yaptığını da bilmiyordum. Kazandığım için, buradaki ve fabrikadaki tüm kadınlara ve erkeklere inanılmaz minnettarım." dedi.

Hamilton ayrıca kendisi için bir mihenk taşı olan 100 galibiyete ulaştığı için rahatladığını kabul etti.

Hamilton, "Evet, yani dün akşam yatağa girerken dün yaptığım iş nedeniyle en mutlu insan değildim. Sıralamaları yeniden ve yeniden izledim. Ufak tefek hatalardı ancak ideal değillerdi. Bu yüzden bu sabah kalktığımda kararlıydım ancak boynumda ağrı ile uyandım. Ange üzerinde çalıştı. Kendisi son iki haftadır harika iş çıkarıyor. Onsuz bunları yapamazdım."

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydım. Zordu, startta çok fazla pozisyon kaybettim ancak sorundan uzak durmaya çalışıyordum." dedi.

Hamilton son olarak şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in sonunculuktan ikinci olarak iyi iş çıkardığını yaptığını söyledi.

Hamilton, "Açıkçası Max sonunculuktan ikinci sıraya kadar geldiği için gerçekten harika iş çıkarmış olmalı. Bu yüzden ona karşı erken pite gelmemiz gerekiyordu."

"Lando'yu geçmek zor olurdu. Harika performansa sahipti ve en hızlı turu attı. Bu yüzden bir trafiğe vs denk gelmezsek ya da pek yapmıyor olsa da bir hata yapmazsa, onu geçmek zor olacaktı."

"Yağmur geldiğinde çok iyi bir fırsat geldi. Söylediğim gibi, takım harika bir iş çıkardı. Onlara teşekkür ediyorum."

"Diğer taraftan arkamda olan kişi hakkında yapabileceğim bir şey yok. Doğal olarak Max için rüya gibi bir sonuç olmalı. Ancak ben kazandığım puanlar için minnettarım." dedi.