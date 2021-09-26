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Önceki / Rusya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, pazar günü gerçekleştirilecek Rusya GP öncesi verdiği demeçte, 100. Formula 1 zaferi için olan bekleyişinin, çok uzun sürdüğünü söyledi.

Hamilton: "100. F1 zaferim için bekleyiş, çok uzun sürdü"

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Hamilton, bu yılın başlarında İspanya'da 100. pole pozisyonunu kazanmış ve bu alanda tarihe geçmişti. Şimdi aynı şeyi galibiyet tarafında yapmaya çalışıyor.

Temmuz ayındaki Britanya Grand Prix'sinde, kariyerinin 99. zaferini elde eden Hamilton, o zamandan beri 100. zaferi için çabalasa da henüz başarılı olamadı. Örneğin son derece baskın olduğu Macaristan'da, bir strateji hatasıyla bunu başaramadı. İtalya GP'de de sprint yarışına kötü başladı ve geriye düştü.

Hamilton, Rusya GP hafta sonuna, Verstappen'in en geriden başlayacağı düşünüldüğünde, galibiyet için ana aday olarak girdi. Ancak cumartesi günü, sıralama turlarının son bölümünde işler bir kez daha ters gidince, Lando Norris,  Carlos Sainz ve George Russell'a geçildi.

Yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan Hamilton, bu konuda herhangi bir batıl inancı olmadığını söyledi fakat bekleyişin her zamankinden daha uzun sürdüğünü de ekledi.

Hamilton, "Olması gerektiği anda olacak ama tabii ki bu hafta sonu 100. yarışımı kazanmak için kesinlikle her şeyimi ortaya koyacağım."

"Bu, oldukça büyük bir sayı. Görünüşe bakılırsa onu elde etmek her zamankinden daha uzun sürüyor. Yine de bunun beklemesi oldukça güzel bir sayı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Hamilton, pazar günkü yarış öncesinde şampiyonada Verstappen'in beş puan ardında başlıyor ve yarışı kazanma şansını artırıp, şampiyona liderliğini yeniden eline geçirmek için erkenden yükselmeye çalışacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Son yarışta Verstappen ve Hamilton kaza yapmış, bu kazada Verstappen'in sağ arka tekerleği Hamilton'ın kaskının arka kısmına çarpmıştı. Bu temasın ardından Hamilton'ın boynunda ağrılar oluştu.

Hamilton, bu hafta sonu boyunca sosyal medya üzerinden, boynuna yapılan çalışmalarla alakalı videolar paylaştı.

Bu videolar göz önüne alındığında, hâlâ boynunda sorun olup olmadığı sorusuna yanıt veren Hamilton, cuma günkü sürüşten bu yana boynunda biraz gerilme hissettiğini söyledi.

Hamilton, "Geçen hafta çok boynumla alakalı çok fazla çalışma yaptık ve şimdi kendimi gerçekten iyi hissediyordum. Antrenmanlara geri döndüm ve buraya genel olarak iyi hissederek geldim."

"Aracı sürdüğüm ilk günün ardından, boynumun arka kısmında biraz gerilme hissettim ve sabah da biraz ağrı ile uyandım. Dün de biraz ağrım vardı ve biraz üzerinde çalıştık."

"Bu sabah da boyun kaslarımda ağrı ile uyandım. Angela bu sabah bunun üzerinde çalışıyordu. Sonra ben de kasları yumuşatmak için kullanılan aleti kullanıyordum."

"Fakat genel olarak sorun yok. Sadece biraz gerilme hissi var." dedi.

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