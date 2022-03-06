Hamilton: "Verstappen çok agresif"

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Verstappen ve Hamilton, geçtiğimiz sezon birkaç etkinlikte kaza yaparak birbirlerine puan kaybettirdiler. Bu kazalardan en çok konuşulanı, ikilinin Silverstone kazası oldu.

Şampiyona rakipleri, Britanya yarışının ilk turunda yüksek hızla giderken kaza yaptı ve Verstappen, bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Hamilton, kazadaki rolü nedeniyle 10 saniye zaman cezası almasına rağmen yarışın kalan kısmında yukarı tırmanarak galibiyeti aldı.

Drive to Survive'ın üçüncü bölümünün de Silverstone yarışı ile alakalı olacağı söyleniyor.

Hamilton, popüler Netflix serisi için verdiği röportajlardan birinde Verstappen'in sürüşü hakkında konuşurken, yakın temas sırasında "zorbaları" yenmeye çalıştığını söyledi.

Mercedes sürücüsü, "Max'ın çok agresif olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla sınırı zorluyor ve hatta aşıyor."

"Çok fazla sürücüye karşı yarıştım. Her zaman zorbalar oluyor ama ben bu şekilde çalışmıyorum. Ben sadece onları pistte yenmeye çalışıyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese

2021 sezonunun final yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde Verstappen'in galibiyeti ve şampiyonluğu tartışmalı bir şekilde alması, Hamilton'ın spordaki geleceği hakkında belirsizliğe neden oldu ve Britanyalı, kış arası boyunca medyada yer almadı ve herhangi bir sosyal medya paylaşımında bulunmadı.

Hamilton, Formula 1'de kalacağını açıklamasının ardından, bu noktada emekli olmanın kendisi için bir seçenek olmadığını söyledi.

Hamilton, "Hiçbir zaman bırakacağımı söylemedim."

"Yaptığım şeyi çok seviyorum."

"Benim için zor bir zamandı. Geri adım atıp, o anda olmaya odaklanmam gereken bir zamandı."

"Yanımda ailem vardı, harika anılarımız oldu ve sonrasında, bir sezon daha saldırmaya karar verdiğim bir noktaya geldim."

"Bu yıl için herhangi bir hedef belirlemedim. Doğal olarak takımdaki herkes, dünya şampiyonluğunu almak için ve çıtayı bir kez daha yükselterek kimsenin yapmadıklarını yapmak için çalıştılar."

"Sekiz takımlar şampiyonluğu aldık ve şimdi bir sonraki için harekete geçmeliyiz." dedi.