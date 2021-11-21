Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık" Sonraki / Budkowski: "Alonso bu podyumu çoktan hak etti"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Hamilton: "Bu puanlara ihtiyacımız vardı"

Ekleyen:

Katar Grand Prix'si kazananı Lewis Hamilton, takımın harika bir iş çıkardığını ve bu puanlara minnettar olduğunu söyledi.

Hamilton: "Bu puanlara ihtiyacımız vardı"

2021 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Katar Grand Prix'si kazananı, Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

İngiliz pilot, bu zaferle arayı 7 puan kapatsa da, Verstappen'in son anlarda en hızlı turu atmasının ardından puan farkı 8 oldu.

Bu, Hamilton'un kariyerinin 102. zaferi olurken, bu yılki altıncı zaferini aldı.

Hamilton, "Yarış oldukça basitti. Ön taraf çok yalnızdı."

"Elbette, mücadele ettiğim yarışlardan zevk alıyorum. Ancak bugün bu puanlara ihtiyacımız vardı. Bu yüzden takımın pit stoplarla ve araçla gerçekten sağlam bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yarışın tekrarını izleyip, arkamda ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum."

"İnsanların lastiklerinin neden patladığını bilmiyorum ama bordürler yüzünden olduğuna eminim. Bu puanlar için gerçekten, gerçekten minnettarım. Güzel bir yıl oluyor. Yani yılın bu noktasında olmak ve arka arkaya galibiyetlere sahip olmak harika, harika bir duygu ve bizi son iki yarış için iyi bir duruma getirdi." dedi.

Hamilton, sezonun son iki yarışı için hazır olduğunu söyledi.

"İyi hissettiriyor. Araçtan gerçekten çok memnunum. Fit hissediyorum, her zamankinden daha fit. Bu iyi ve Angela'ya (Fizyoterapisti) çok, çok teşekkürler. Antrenman yapmama ve zinde kalmama yardım ediyor. Toparlanma sürecim harika oldu. Yani evet, son iki yarışı getirin!"

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık"
Önceki haber

Alonso: "Yarış boyunca doğru hamleleri yaptık"
Sonraki haber

Budkowski: "Alonso bu podyumu çoktan hak etti"

Budkowski: "Alonso bu podyumu çoktan hak etti"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Ricciardo: "Yeterince hızım yoktu" Katar GP
Formula 1

Ricciardo: "Yeterince hızım yoktu"

Wolff: "F1'in kararı, gelecekte 'daha kirli sürüşlere' yol açabilir" Katar GP
Formula 1

Wolff: "F1'in kararı, gelecekte 'daha kirli sürüşlere' yol açabilir"

Hamilton: "F1'in yarış kuralları hâlâ 'net' değil" Katar GP
Formula 1

Hamilton: "F1'in yarış kuralları hâlâ 'net' değil"

Son Haberler

Pirelli: “Lastik patlamaları öncesinde hiçbir belirti yoktu”
Formula 1 Formula 1

Pirelli: “Lastik patlamaları öncesinde hiçbir belirti yoktu”

Sainz: "Lastikleri koruyabilmek adına tüm yarış yavaş gittik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Lastikleri koruyabilmek adına tüm yarış yavaş gittik"

Norris: “Lastik patladığı için pite geldik”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Lastik patladığı için pite geldik”

Horner, FIA'dan özür diledi!
Formula 1 Formula 1

Horner, FIA'dan özür diledi!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.