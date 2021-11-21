Hamilton: "Bu puanlara ihtiyacımız vardı"

2021 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Katar Grand Prix'si kazananı, Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

İngiliz pilot, bu zaferle arayı 7 puan kapatsa da, Verstappen'in son anlarda en hızlı turu atmasının ardından puan farkı 8 oldu.

Bu, Hamilton'un kariyerinin 102. zaferi olurken, bu yılki altıncı zaferini aldı.

Hamilton, "Yarış oldukça basitti. Ön taraf çok yalnızdı."

"Elbette, mücadele ettiğim yarışlardan zevk alıyorum. Ancak bugün bu puanlara ihtiyacımız vardı. Bu yüzden takımın pit stoplarla ve araçla gerçekten sağlam bir iş çıkardığını düşünüyorum. Yarışın tekrarını izleyip, arkamda ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum."

"İnsanların lastiklerinin neden patladığını bilmiyorum ama bordürler yüzünden olduğuna eminim. Bu puanlar için gerçekten, gerçekten minnettarım. Güzel bir yıl oluyor. Yani yılın bu noktasında olmak ve arka arkaya galibiyetlere sahip olmak harika, harika bir duygu ve bizi son iki yarış için iyi bir duruma getirdi." dedi.

Hamilton, sezonun son iki yarışı için hazır olduğunu söyledi.

"İyi hissettiriyor. Araçtan gerçekten çok memnunum. Fit hissediyorum, her zamankinden daha fit. Bu iyi ve Angela'ya (Fizyoterapisti) çok, çok teşekkürler. Antrenman yapmama ve zinde kalmama yardım ediyor. Toparlanma sürecim harika oldu. Yani evet, son iki yarışı getirin!"