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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Halonun "Londra otobüsü kadar ağırlığı kaldırma gereksinimi" Hamilton'ı kurtardı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in İtalya GP'de kaza yapmasının ardından kazanan taraf bir kez daha halo oldu.

Yarışın 26. turunun ilk virajında yaşanan kazada, şikandaki bordüre vuran Verstappen'in aracı Hamilton'ın lastiğiyle temas yaşayınca havalandı ve Hamilton'un aracının tepesine oturdu. Bir süre hareket eden Red Bull aracının tekerleği daha sonra Hamilton'ın kaskına denk geldi.

Halo, 2018'de F1'e zorunlu olarak getirilmeseydi, Hamilton'ın o kazadan yara almadan kurtulması gerçekten pek mümkün olmayabilirdi.

Ancak halodaki ikinci kaza yapısı, Hamilton'ın Verstappen'in aracının tüm ağırlığını hissetmesini engelledi. Bu sayede, Verstappen'in bir tekerleği kısa süre Hamilton'ın kaskına temas etti.

Halo ilk başta, Justin Wilson'ın 2015 Pocono IndyCar'daki ölümcül kazasındaki gibi büyük çaplı şeylerin kokpite girmesini engellemek için tasarlandı. Ancak halo, daha büyük ağırlıklara karşı da dayanıklı olduğunu kanıtladı. Charles Leclerc, 2018 Belçika yarışında güvende kalırken aynı sene F2 pilotu Tadasuke Makino da Nirei Fukuzimi ile olan kazasında kurtuldu.

Halonun gücü, Romain Grosjean'ın 2020'de Bahreyn'de bariyerlerin arasından geçmesine rağmen o korkunç kazadan kurtulmasını sağladı.

Takımlar, halo için aerodinamik kapmaları kendileri üretebiliyorlar ancak içeride yer alan titanyum malzemenin FIA onaylı bir tedarikçi tasarından hazırlanması gerekiyor. Yani aracın o bölümünü takımların kendileri hazırlamıyorlar.

Titanyum yüksek bir çekme mukavemetine sahiptir ve arzu edilen bir mukavemet/ağırlık oranı sunar. Bu, tüm halo yapısının yaklaşık 7 kg ağırlığında olmasını sağlar.

Dahası, FIA'nın resmi kaza testleri, 116 kN dikey ağırlığı zorunlu tutuyor. Yani bu kabaca 12 ton'a denk geliyor. 

Mercedes W12 halo detail

Mercedes W12 halo detail

Photo by: Uncredited

Mercedes'in Teknik Direktörü James Allison 2018'deki açıklamasında "Aracın genel olarak ağırlık sınırının altında kalmasını sağlamak için buna uyum sağlarken yapmamız gereken değişiklikler vardı."

"Bu hafif bir şey değil, bahsettiğimiz şey araca konması gereken ağır bir titanyum parçası. Aracın ağırlık sınırının altında kalabilmesi için değişiklikler yapmamız gerekti."

"Sadece ciddi darbelere karşı koyması gerektiği için ağır değil. Çift katlı bir Londra otobüsünün ağırlığını kaldırabilmesi için, şasiyi de güçlendirmemiz gerekti."

"Sürücüleri koruması gereken durumlara karşı güçlü olduğundan emin olmalıydık." demişti.

Daha fazla örnek vermek gerekirse bu; 12000 kg üç tam boy Hint fili, 109 Arnold Schwarzenegger veya 550.000.000 pirinç tanesi bu aralığa denk geliyor.

Max Versappen'in 752 kg'lık Red Bull aracı karşı Hamilton iyi korunmuş oldu, onun kafadan yaralanması engellenmiş oldu.

Hamilton, "Daha önce kafamdan böyle bir darbe aldığımı düşünmüyorum."

"Ve bu benim için oldukça şoke edici oldu çünkü resimlere baktıysanız kafam gerçekten biraz ileride duruyor. Ben çok uzun zamandır yarışıyorum." 

"Burada olduğum için çok minnettarım ve bugün açıkçası birileri beni izlediği için inanılmaz mübarek hissettim. Onun tekerleği kafama indi, haloya indi." dedi.

Halonun en kamberli yerlerinin birisinde tekerlek kafama indi. Sanırım bu önümüzdeki günlerde benimle seyahat edecek ama muhtemelen bir sonraki yarış için iyi olduğumdan emin olmak için bir uzman görmem gerekecek çünkü bu konu gittikçe daha da sıkılaşıyor."

"Dediğim gibi yaşayacağım." dedi.

Halo piyasaya ilk çıktığında çok karşı olunmuştu ancak o, değerini birden fazla etkinlikte farklı şekillerde kanıtladı. 

Pazar günkü iki şampiyonluk adayı arasında yaşanan bu olay, referans listesine eklenmiş oldu.

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