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"Halen kum yediğini" söyleyen Ocon, ilk test gününden çok memnun

Ekleyen:
, Editör

Öğleden sonra yaşanan kum fırtınası sebebiyle yol tutuşu düşse de Bahreyn’de yeni A521 aracıyla 129 tur tamamlayan Esteban Ocon’a göre, Alpine için daha iyi bir ilk gün olamazdı.

"Halen kum yediğini" söyleyen Ocon, ilk test gününden çok memnun

Sakhir’deki kum fırtınası Ocon’a ve Alpine’e engel olamadı. Fransız pilot sabah seansında 4. oldu, öğleden sonraki seanstan sonra ise genel test gününü 3. sırada tamamladı ve böylece sezon öncesinde geçen sezon bulmakta zorlandığı özgüveni hızlıca elde etti.

Ocon, “Çok, çok verimli bir gün oldu, orası kesin. Tüm günü kolaylıkla tamamladığımızı söyleyebilirim, çünkü günün sonunda ekibin bolca pit stop çalışması yapacak zamanı vardı ve bu da iyi bir şey.”

“Fakat şu anda yutkunurken ağzımda biraz gevrek bir his kalıyor yani halen kum yiyorum. Yani o yönden pek iyi değil, ama bugün zor bir gündü.”

“Şunu anlamalıyız, pist çok sıcak olduğundan araçlar için de zordu. Lastiklerden ötürü, kumdan ötürü zordu fakat günün sonlarına doğru sabahkilere nazaran daha iyi hissettiren turlar atabildiğimizi söylemeliyim.”

“Yani kısacası bugün her şeyle yüzleştik: hem iyi hem kötü şeylerle, dolayısıyla iyi bir gündü.” dedi.

Günün lideri Max Verstappen’den sonra en çok tur atan isim Ocon’du ve bu, Alpine’in sezon sırasında da dayanıklılık yönünden kuvvetli olacağına bir işaret olabilir. Ocon, geçen seen Renault’da yarıştıktan sonra yeni ismiyle Alpine’de devam etmiş olmaktan ötürü mutlu olduğunu da söyledi.

Ocon, “2. Bir seneliğine aynı şeyleri yapmak kesinlikle iyi hissettiriyor, kesinlikle daha oturmuş hissediyorum. Araçtan ne istemem gerektiğini biliyorum, ekibe ne sormam gerektiğini biliyorum, genel olarak daha iyi.” dedi.

Cumartesi günü Alpine aracını sürecek isim ise Ocon’un yeni takım arkadaşı Fernando Alonso olacak. Bugünkü basın toplantısı sırasında İspanyol pilot, Şubat ayında geçirdiği kaza sonrasında çenesinde titanyum tabakaların bulunduğunu fakat önümüzdeki sezona girerken bunun bir sorun yaratmayacağına emin olduğunu söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Alpine
Editör Memet Kağan Bilgili

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