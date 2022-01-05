Haksız fesih yapan ROKiT, Williams'a 35.7 milyon dolar ödeyecek

ROKiT, 2019 sezonu öncesinde Williams ile üç yıllık bir sözleşme imzalamış ve takımın isim sponsoru olmuştu.

2019 sezonunun ortasında bu kontrat, iki yıl daha uzatıldı ve bu da ROKiT'in en az 2023 yılının sonuna kadar isim sponsoru olacağı anlamına geliyordu.

Fakat sürpriz şekilde ROKiT ve Williams, 2020 sezonunun başlamasından kısa bir süre önce yollarını ayırdılar.

Williams da bunun üzerine, olayı 2021'in başına mahkemeye taşıdı ve ROKiT'e karşı tazminat davası açtı.

İlk davada Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi, ROKiT'i 26,2 milyon sterlinin yanı sıra bir milyon bonus ödemeye mahkum etti.

Ancak o günden bu yana hiçbir ödeme yapılmadı ve bunun üzerine Williams, Amerika'da yeniden dava açtı.

Burada da ROKiT'in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 35.7 milyon dolar ödemesi hükmedildi.

Şimdi ROKiT'in yaklaşık iki yıldır ödemediği bu ücreti ödemesi gerekiyor.

Williams FW42 Rokit logo detay Fotoğraf: Williams F1