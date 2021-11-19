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Hakkinen'den Verstappen'e: "Hamilton'ın gözünü korkutmaya çalışmak işe yaramaz"

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Mika Hakkinen, gerginliğin zirveye çıktığı 2021 şampiyonluk savaşında Max Verstappen'e bir takım önerilerde bulundu.

Hakkinen'den Verstappen'e: "Hamilton'ın gözünü korkutmaya çalışmak işe yaramaz"

Verstappen ve Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Brezilya Grand Prix'sinin son turlarında liderlik için mücadele ettiler. Red Bull pilotu, Mercedes'teki rakibine yaptığı savunmalardan birinde, rakibi ile beraber dördüncü virajda dışarı taştı.

McLaren ile iki kez dünya şampiyonu olan Mika Hakkinen, Verstappen'in yaklaşımının "direksiyonun açısını geniş tutmak" olduğunu ve bu nedenle iki pilotun birden kaçış alanına çıktığını söyledi.

Hakkinen'e göre Hamilton'a karşı böyle bir yaklaşıma sahip olmak, son dünya şampiyonunun daha çok motivasyon elde etmesine neden olacak.

Unibet'e yazdığu yazıda Hakkinen şunları yazdı: "Max şu anda kariyerinin en yüksek noktasında, dünya şampiyonasının lideri ve Lewis'i arkasında tutmaya kararlı."

"Dördüncü virajda olanlar, Max'ın zorlamak için ne kadar çok çalıştığının bir örneği. Direksiyonu açıkta tutmak bir rakibin gözünü korkutmak için kolay bir yöntem ancak bu durum kaza ile de sonuçlanabilir. Bu durumda ne olabileceğini hiçbir zaman bilemezsiniz."

"Bu tür göz korkutmaların Lewis'e karşı işe yarayacağından emin değilim. O, mücadeleden hoşlanıyor. Ona ekstra konsantrasyon sağlıyor."

"Ben, Ayrton Senna'nın takım arkadaşıydım ve Michael Schumacher'in rakibiydim. Bu iki sürücü, bazen çok agresif taktikler kullandılar."

"Spa 2000'de Belçika GP'sinde Michael ile beraber ünlü bir fotoğrafımız var. Orada, onun taktiklerinden dolayı neden mutsuz olduğumu anlatıyordum."

"Sert mücadelelere bayılıyorum ancak bu mücadelelerin pist üzerinde olması lazım."

Mercedes, yeni kamera görüntülerinin çıkmasının ardından Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesi için başvuruda bulunsa da Hakkinen, daha fazla inceleme olmasına ihtiyaç olmadığını düşündüğünü söyledi.

Konu hakkında Hakkinen, "Kişisel olarak ben, Yarış Kontrol'ün Max ve Lewis'in devam etmesine izin vermesinden mutlu oldum. İki araç birden dışarı çıktı ve bir hasar olmadan geri döndüler."

"Dediğim gibi, diskalifiyede de olduğu gibi, bu durum Lewis'e daha fazla motivasyon sağladı. Michael beni Spa'da pist dışına ittiğinde, geçişi yapmak için daha fazla hırslandım - ki o geçiş herkesin hatırladığı bir geçiş."

"Bitime üç yarış kala, bana göre daha heyecanlı yarışlar göreceğiz. Şampiyonayı kazanmanın doğru hâlinin sert ama adil bir şekilde olması gerektiğine inanıyorum, şampiyonluğun inanılmaz geçişlerle ve damalı bayrakla belirlenen bir şekilde elde edilmesi gerekiyor."

"Bu çok güzel bir dünya şampiyonluğu mücadelesi, bu nedenle ben kaza görmek, ceza çıktığını görmek ve son kararı belirleyen hakem kararları görmek istemiyorum!" dedi.

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