Hakkinen: "Yeni nesil cadde pistleri güzel"
Çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen, son yıllarda takvime yer alan cadde pistlerinden memnun olduğunu söylüyor.
Son yıllarda Formula 1 takvimine giren cadde pisti sayısı sürekli olarak arttı ve 2023 yılında daha da artacak.
Bu pistlerden bazılarında pek de iyi mücadeleler olmuyor. Ayrıca yeni nesil araçlara çok da uygun olmadıkları yönünde eleştiriler var.
Ancak çifte dünya şampiyonu Mika Hakkinen pek de aynı görüşte değil. Aksine, cadde pistlerinden memnun görünüyor.
Hakkinen, "Yeni cadde pistleri harika! Cadde pistlerinde taraftarlar için her zaman çok fazla eğlence oluyor."
"Restoranlar, alışveriş merkezleri, güzel oteller..."
"İnsanlar yarışı balkonlarından, paraları yetiyorsa yatlarından izleyebiliyorlar. Formula 1, seyircilerin atmosferin tadını çıkardığı göz alıcı bir iş ve cadde yarışları buna tam uyuyor."
"Cadde pistleri takımlar ve sürücüler için ek zorluklar yaratıyor. Ancak sürücülere sadece, her şeylerini ortaya koymaları ve tüm zorlukların üstesinden gelmeleri için para ödeniyor."
"Normal pistlerle cadde pistleri arasında elbette bir denge olmalı. Tüm yarışları normal pistlerde yapamayacağınız gibi, tüm yarışları da cadde pistlerinde yapamazsınız. Caddelerde her zaman sınırlar içindeyiz."
"Binaları hareket ettiremeyiz, araziyi değiştiremeyiz veya özel bir viraj yapamayız. Ödün vermek zorundayız. Ancak hayatta da her zaman istediğimiz her şeyi elde edemeyiz." dedi.
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