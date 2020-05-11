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Formula 1 / Son dakika

Hakkinen, Wolff'un kısa vadede takım değişmesini beklemiyor

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Hakkinen, Wolff'un kısa vadede takım değişmesini beklemiyor
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 12:19

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Toto Wolff'un kısa vadede Mercedes'ten başka bir takımla yarışacağını düşünmüyor.

Aylardır Mercedes takım patronu Toto Wolff'un takımdan ayrılacağı ve başka bir ekibe geçeceği konuşuluyor.

Wolff'un ismi bir ara Ferrari ile anılırken, şimdilerde geçtiğimiz aylarda hisse aldığı Aston Martin'e katılacağı konuşuluyor.

Aynı zamanda Wolff'un ismi hem F1 CEO'luğu hem de FIA Başkanlığı için geçiyor.

Konu hakkında konuşan eski F1 pilotu ve dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Wolff'un 2021 sonundan önce takımdan ayrılacağını düşünmediğini söyledi.

1998 ve 1999'da Mercedes motorlu McLaren'la şampiyon olan Hakkinen, "Neredeyse 30 yıl önce Formula 1'e girdim ve her zaman sürücüler, takımlar veya mühendislerle ilgili söylentiler oldu."

"Toto'yu oldukça uzun zamandır tanıyorum ve onu sadece bir kişi olarak değil, aynı zamanda Mercedes ve tüm Formula 1'e yaptığı hizmetlerden ötürü de takdir ediyorum."

"O, sporumuz için büyük bir elçi ve Aston Martin gibi yeni bir takımla görüştüğünü elbette hayal edebiliyorum."

"Ancak 2020 ve 2021 sezonlarıyla ilgili mevcut durum göz önüne alındığında, Mercedes'te yeterince meşgul olduğuna inanıyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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