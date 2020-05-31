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Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

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Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 15:39

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Sebastian Vettle, taraftarlarla iletişim kurmak için sosyal medyayı kullanmalı.

Sebastian Vettel, son yıllarda yaptığı hatalardan sonra sık sık eleştirildi ve 2020 yılı sonunda da Ferrari'den ayrılacak.

Vettel, şu anda gridde sosyal medya hesabı bulunmayan tek Formula 1 pilotu konumunda yer alıyor.

Alman pilot hakkında açıklamalarda bulunan eski F1 şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Vettel, taraftarlarla iletişim kurmak için artık bir sosyal medya hesabı açmalı.

Hakkinen, F1 Nation podcastinde şunları söyledi: "Yaş onun için sorun değil. Hâlâ çok genç bir adam. Ferrari'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını hissedebiliyorum. Takım çalışmasından keyif alma hissiyatını kaybetti. Takım içerisinde olmaktan zevk alamıyordu çünkü bence her zaman çok fazla eleştiri alıyordu."

"Bir takımdayken bu tür bir baskı ve eleştirinin paylaşılması gerekiyor. Çünkü bu asla tek bir kişinin hatası değildir."

"Şahsen Sebastian'ı uzun yıllardır tanırım. O harika ve ii bir adam. Kendisi, ailesi ve motor sporları hakkında konuşurken gerçekten çok iyi. Ama taraftarlarıyla sadece medya ve basın toplantısı yoluyla iletişim kuruyor ve bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Neyi farklı şekilde yapması gerektiği konusunda kendisine tavsiye veremem ama halkın kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için sosyal medyayı kullanmasını isterdim."

"Çünkü o zaman Sebastian Vettel'in gerçekte kim olduğunu daha iyi anlarlardı. Taraftarlar bunu çok severler."

 
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Editör Kemal Şengül

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