Hakkinen: "Vettel kariyerinin en zor kararını verecek"

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'den 2020 sonunda ayrılacak ve elinde çok fazla seçenek bulunmuyor.

Alman pilotun emekli olma ihtimali daha ağır basıyor ve Mika Hakkinen, Vettel'in zor bir kararla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor.

"Bu değişiklikler, pek çok insanın 2020 Formula sezonu henüz başlamadan, 2021'i sabırsızlıkla beklediği anlamına geliyor. Formula 1, koronavirüs nedeniyle 63 gündür kapalı, ancak çok sayıda Zoom ve WhatsApp konferans görüşmesi yapıldı."

"Ferrari'nin açıklamasına bakıldığında iki şey çok açık; birincisi görüşmelerin bir çözüme ulaşamadan sona ermesi ve tarafların yollarını ayırması. Görüşmeler, hem takım hem de pilotun asıl amacının anlaşma yapmak olduğu anlamına geliyor. Sebastian oldukça açık bir şekilde yeni bir sözleşme umduğunu söyledi. Bu da emekli olmak istemediği anlamına geliyor. Sadece pilot ve takım anlaşamadılar."

"İkinci noktaya bakarsak: bu görüşmeler, Ferrari'nin Charles Leclerc ile Aralık sonunda ilan edilen çok yıllık bir anlaşmadan sonra gerçekleşti. Bu, Leclerc'in en az beş sezon daha İtalyan takımda kalacağını garanti ediyor. 2019'da iyi performans gösterdi, yedi pole pozisyonu aldı ve Eylül ayında Ferrari'nin kendi ülkesindeki İtalya GP de dahil olmak üzere iki yarışı kazandı. Ferrari'deki ilk sezonunu 4. sırada tamamlarken, Sebastian beşinci sırada yer aldı."

"Bu, Sebastian'ın Ferrari ile yapacağı görüşmelerin hiç de kolay olmayacağı anlamına geliyordu. Çünkü takım, Charles'la uzun vadeli bir anlaşma imzaladı ve Sebastian'ın performansı o kadar da iyi değildi."

"Sebastian harika bir sürücü ama şimdi geleceği hakkında ciddi bir karar alması gerekecek. Emekli olmayı düşünmüyor ancak şimdi 2021 ve 2022'de hangi seçeneklerin mevcut olduğunu bulmak ve aynı zamanda bir Formula 1 sürücüsü olarak devam etme konusunda nasıl hissettiğini düşünmek zorunda kalacak. Özellikle de kazanan bir takımda sürmeyeceğini düşünürsek bunu düşünmesi gerekecek."

"33 yaşında olmasına rağmen ilk yarışına 19 yaşında çıktı ve eminim ki çok genç yaşta başladığınızda, sporun zirvesinde kalmanız için gerekli olan yüksek enerji seviyesini korumanız kolay olmuyor."

"Hızlı bir pilot olduğu ve Formula 1 için büyük bir elçi olduğu için devam etmesini istiyorum. Ama nihai kararı sadece o verebilir ve kendisi için neyin iyi olduğunu o bilecek."

"Şimdi Renault'da boş bir koltuk olacak ve 2021'de Esteban Ocon'un takım arkadaşı kim olacak? Sebastian oraya gidebilir ama Fernando Alonso da dönebilir. Bu yüzden ilginç haberler bizi bekliyor."