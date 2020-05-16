Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "Vettel kariyerinin en zor kararını verecek"

paylaşım
yorumlar
Hakkinen: "Vettel kariyerinin en zor kararını verecek"
Ekleyen:
, Editör
16 May 2020 19:24

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, Sebastian Vettel'in kariyerinin en zorlu kararıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'den 2020 sonunda ayrılacak ve elinde çok fazla seçenek bulunmuyor.

Alman pilotun emekli olma ihtimali daha ağır basıyor ve Mika Hakkinen, Vettel'in zor bir kararla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor.

"Bu değişiklikler, pek çok insanın 2020 Formula sezonu henüz başlamadan, 2021'i sabırsızlıkla beklediği anlamına geliyor. Formula 1, koronavirüs nedeniyle 63 gündür kapalı, ancak çok sayıda Zoom ve WhatsApp konferans görüşmesi yapıldı."

"Ferrari'nin açıklamasına bakıldığında iki şey çok açık; birincisi görüşmelerin bir çözüme ulaşamadan sona ermesi ve tarafların yollarını ayırması. Görüşmeler, hem takım hem de pilotun asıl amacının anlaşma yapmak olduğu anlamına geliyor. Sebastian oldukça açık bir şekilde yeni bir sözleşme umduğunu söyledi. Bu da emekli olmak istemediği anlamına geliyor. Sadece pilot ve takım anlaşamadılar."

"İkinci noktaya bakarsak: bu görüşmeler, Ferrari'nin Charles Leclerc ile Aralık sonunda ilan edilen çok yıllık bir anlaşmadan sonra gerçekleşti. Bu, Leclerc'in en az beş sezon daha İtalyan takımda kalacağını garanti ediyor. 2019'da iyi performans gösterdi, yedi pole pozisyonu aldı ve Eylül ayında Ferrari'nin kendi ülkesindeki İtalya GP de dahil olmak üzere iki yarışı kazandı. Ferrari'deki ilk sezonunu 4. sırada tamamlarken, Sebastian beşinci sırada yer aldı."

"Bu, Sebastian'ın Ferrari ile yapacağı görüşmelerin hiç de kolay olmayacağı anlamına geliyordu. Çünkü takım, Charles'la uzun vadeli bir anlaşma imzaladı ve Sebastian'ın performansı o kadar da iyi değildi."

"Sebastian harika bir sürücü ama şimdi geleceği hakkında ciddi bir karar alması gerekecek. Emekli olmayı düşünmüyor ancak şimdi 2021 ve 2022'de hangi seçeneklerin mevcut olduğunu bulmak ve aynı zamanda bir Formula 1 sürücüsü olarak devam etme konusunda nasıl hissettiğini düşünmek zorunda kalacak. Özellikle de kazanan bir takımda sürmeyeceğini düşünürsek bunu düşünmesi gerekecek."

"33 yaşında olmasına rağmen ilk yarışına 19 yaşında çıktı ve eminim ki çok genç yaşta başladığınızda, sporun zirvesinde kalmanız için gerekli olan yüksek enerji seviyesini korumanız kolay olmuyor."

"Hızlı bir pilot olduğu ve Formula 1 için büyük bir elçi olduğu için devam etmesini istiyorum. Ama nihai kararı sadece o verebilir ve kendisi için neyin iyi olduğunu o bilecek."

"Şimdi Renault'da boş bir koltuk olacak ve 2021'de Esteban Ocon'un takım arkadaşı kim olacak? Sebastian oraya gidebilir ama Fernando Alonso da dönebilir. Bu yüzden ilginç haberler bizi bekliyor."

Sonraki haber
Ricciardo ve Norris, en heyecan verici pilot kadrosu olacak

Önceki haber

Ricciardo ve Norris, en heyecan verici pilot kadrosu olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklfi etmedi"

1s
2
Formula 1

Hakkinen: "Vettel kariyerinin en zor kararını verecek"

10dk
3
Formula 1

Ricciardo ve Norris, en heyecan verici pilot kadrosu olacak

1s
4
Formula 1

Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"

5
Formula 1

Auto Hebdo'ya göre Alonso-Renault arasında "ön sözleşme" imzalanmış olabilir

Son Videolar

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

Son Haberler

Hakkinen: "Vettel kariyerinin en zor kararını verecek"
F1

Hakkinen: "Vettel kariyerinin en zor kararını verecek"

Ricciardo ve Norris, en heyecan verici pilot kadrosu olacak
F1

Ricciardo ve Norris, en heyecan verici pilot kadrosu olacak

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklfi etmedi"
F1

"Ferrari, Vettel'e yeni sözleşme teklfi etmedi"

F1 tarihinde bugün: 16 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 16 Mayıs

Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"
F1

Doornbos: "Sainz, Ferrari için Ricciardo'dan daha iyi bir seçimdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.