Hakkinen, Verstappen'in konsantrasyonunu koruma yeteneğine şapka çıkartıyor

Formula 1'de daha önce hiç böyle bir dominasyon olmadı; Red Bull 22 yarışta 21 zafer alırken, bunların 19'unda Max Verstappen'in imzası vardı.

Phoenix 1991'den Suzuka 2001'e kadar 161 yarışa katılan, 20 galibiyet alan ve iki kez şampiyon olan Mika Häkkinen, Unibet elçisi olarak Max Verstappen'i bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu açıklıyor.

Çifte dünya şampiyonu, "Kendi deneyimlerimden yola çıakrak, tutarlılığın ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve bunu Formula 1'de defalarca gördük."

"Diyelim ki bir sürücü aynı takımla üç ya da dört yıl geçirsin. Aynı zamanda bu sürücünün harika bir hız gösterdiğini ve mühendisleriyle en üst seviyede iletişim kurabildiğini de varsayalım. Buna kurallardaki istikrarı da ekleyelim; mekanikerler aracı sürücünün ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde uyarlayabilirler. Bunun sayesinde de Max Verstappen ve Red Bull Racing ile yaşadığımız dominasyon ortaya çıkıyor."

"Her şey birbirine mükemmel şekilde uyuyor: Üst düzey insanlardan oluşan üst düzey bir ekip ve olağanüstü bir sürücüden gelen net açıklamalar. Bu sayede Max için özel olarak üretilmiş bir araç ortaya çıkmış oluyor."

Fotoğraf: Motorsport.com Indonesia Mika Hakkinen, GP Singapore

"Araçta herhangi bir zayıflık görmüyorum: motor, frenler, yapı, farklı yarış pistlerine uyum, aerodinamik verimlilik, lastikleri doğru çalışma aralığına getirme ve orada kalma yeteneği... RBR ve Verstappen, takım arkadaşı Sergio Pérez'in bile artık eşleşemeyeceği bir seviyeye ulaştı."

"Ancak her unsurun doğru olması gerekiyor. İlk gün teste pozitif bir ruh haliyle gelen sürücüler tanıyorum, ikinci gün hızlanıyorlar ama üçüncü gün ne yazık ki çoktan yorulmuş oluyorlar ve dördüncü gün eve gitmeyi tercih ediyorlar. Mühendisler sürücülerin araçlarından ne beklediklerini öğrenemiyorlar, araçları hakkında çok az şey anlıyorlar ve bu da hem tutarsız gelişime neden oluyor heme problem çözümünü yavaşlatıyor."

"Verstappen ve Red Bull Racing'de bunların hiçbirini görmüyorum. Herkes 2023 programının ne kadar yorucu olduğunu biliyor ama Max bu baskıyı pek umursamıyor gibi görünüyor. Bu seviyede, bu sonuçları tekrar tekrar elde etmek için son derece yüksek bir konsantrasyon seviyesine sahip olmanız gerekir. Ortalamanın üzerinde bir ekibe ve iyi insanlara sahip olmak yeterli değil - sürücüden biraz daha fazlasına ihtiyacınız var."

"Bir başka önemli nokta daha var; sezon öncesi hazırlık dışında Formula 1'de artık neredeyse hiç test yapmıyoruz. Eskiden sürücüler sürekli test yapardı ama şimdi programa bağlı olarak sürücü başına dört ila altı gün düşüyor. Bu da yarış simülatöründeki çalışmayı daha da önemli kılıyor ve sürücünün bunu ne kadar ciddiye aldığı çok önemli."

Hakkinen'e göre Miami, Verstappen için bir dönüm noktasıydı.

"Miami dönüm noktasıydı. Max iyi bir sıralama turları geçiremedi ve dokuzuncu sıradaydı. Ardından yarışta, en iyi grid pozisyonundan başlayan Pérez de dahil olmak üzere herkesi denize döktü."

"Sergio'nun kendine olan güvenini parçaladı."